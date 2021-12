Stampamondo Faenza gioca bene ma non supera il Forlì Volley

Tutto secondo pronostico per la Stampamondo Faenza, presentatasi contro il forte Forlì Volley dei tanti ex, senza molti giocatori. La partita è stata comunque equilibrata con i faentini che si sono aggiudicati la terza frazione di gioco, soffrendo però troppo per tutto l’arco del match in ricezione e nelle fasi calde dei set. Anche in questa occasione ci sono comunque stati buoni segnali da parte del gruppo, già concentrato sulla prossima gara in casa di Budrio, in programma sabato 11 dicembre alle 17.30.

SERIE D MASCHILE

Stampamondo Faenza 1

Forlì Volley 3

(17-25; 22-25; 25-22; 14-25)

FAENZA: Alpi 7, Cicognani 8, Righini 6, Lassi 18, Laghi 5, Orlandi, Zama 1, Balducci, Tomei 2, Rossi M. (L1). All.: Raggi

Classifica: Atlas San Zaccaria 21; Facile Volley Forlì* e Forlì Volley 17; Savena Pallavolo* 16; Foris Index Involley 13; Pallavolo Budrio 12; Pietro Pezzi Ravenna 7;

Argenta Volley, Stampamondo Faenza* e Orbite Volley Ravenna* 5; Pediatrica Bologna 2; * devono ancora riposare.

SERIE C FEMMINILE

Nello scorso fine settimana la Tecnoprotezione ha osservato il turno di riposo. Ritornerà in campo sabato 11 dicembre alle 21 in casa del Castenaso Volley.

Classifica: ; Progresso Bologna 19; Castenaso e Argelato* 18; Massa Lombarda 15; Russi 12; Pontevecchio Bo* 9; Tecnoprotezione Faenza 8; Ferrara 7; Villanova 6; Liverani Involley 5; Budrio* 3. * devono ancora riposare