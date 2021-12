Orasì Ravenna basket alle Final Eight di Coppa Italia

La vittoria di Frosinone porta in premio all’OraSì Ravenna la qualificazione alle Final 8 di Coppa Italia LNP 2022 con tre giornate di anticipo sulla conclusione del girone d’andata.

“Una splendida soddisfazione, certamente non attesa ad inizio stagione, per tutto il gruppo, i giocatori, lo staff, il presidente e i tifosi giallorossi” dichiarano dal team giallorosso.

Di seguito la nota ufficiale di Lega Nazionale Pallacanestro:

Lega Nazionale Pallacanestro comunica che il Consiglio Federale FIP di oggi ha deliberato l’approvazione della formula di svolgimento della prossima edizione della Coppa Italia LNP 2022, secondo l’abituale format della doppia Final Eight per la Serie A2 e per la Serie B.

La Final Eight LNP 2022 Old Wild West si svolgerà da venerdì 11 a domenica 13 marzo.

La sede sarà definita attraverso il bando di adesione e la valutazione delle proposte di ospitalità dell’evento che saranno pervenute ad LNP entro la data prefissata.

COPPA ITALIA SERIE A2

Vi partecipano le squadre classificate ai primi quattro posti dei Gironi Verde e Rosso al termine del girone di andata (2 gennaio 2022). La parità tra due squadre sarà risolta dall’esito dello scontro diretto. La parità a tre o più squadre, dalla classifica avulsa determinata dall’esito degli scontri diretti tra le squadre a parità di vittorie. Nel caso in cui la situazione di parità dovesse persistere dopo aver esplorato tutte le possibilità di classifica avulsa, si passerà al quoziente canestri (punti fatti diviso punti subiti) tra le squadre in parità. Le qualificate saranno abbinate e disposte sul tabellone secondo il seguente ordine:

1 Verde – 4 Rosso

2 Rosso – 3 Verde

2 Verde – 3 Rosso

1 Rosso – 4 Verde

SQUADRE QUALIFICATE

Hanno già ottenuto l’accesso alla FInal Eight 2022, nel Girone Rosso, Givova Scafati ed Orasì Ravenna, che non possono essere raggiunte dalle concorrenti che dopo 10 turni occupano la quinta posizione.

Nel Girone Verde, nessuna squadra al momento ha conquistato matematicamente la qualificazione.

COPPA ITALIA SERIE B

Vi partecipano le squadre classificate ai primi due posti dei quattro gironi al termine del girone di andata (16 gennaio 2022). La parità tra due squadre sarà risolta dall’esito dello scontro diretto. La parità a tre o più squadre, dalla classifica avulsa determinata dall’esito degli scontri diretti tra le squadre a parità di vittorie. Nel caso in cui la situazione di parità dovesse persistere dopo aver esplorato tutte le possibilità di classifica avulsa, si passerà al quoziente canestri (punti fatti diviso punti subiti) tra le squadre in parità. Le qualificate saranno abbinate e disposte sul tabellone secondo il seguente ordine:

1A – 2B

2B – 1A

2C – 1D

1D – 2C

SQUADRE QUALIFICATE

A cinque turni dal termine del girone di andata, nessuna squadra ha già ottenuto la qualificazione matematica alla Final Eight.