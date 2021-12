La scuderia ravennate LKA Racing Team si qualifica al Rotax Max Challenge Grand Final, la più grande gara di kart al mondo

Dopo aver ottenuto due titoli di zona Nord Italia, la scuderia ravennate LKA Racing Team continua a distinguersi anche in occasione delle finali nazionali, ottenendo la qualificazione alla ventunesima edizione della “Rotax Max Challenge Grand Final”, la più grande gara di kart al mondo, che vede al via ben 370 piloti suddivisi in 6 categorie e che decreterà i campioni iridati karting 2021.

Durante le finali nazionali svoltesi a Jesolo nel mese di ottobre, il pilota torinese Pietro Valdo Pons, in forza alla scuderia ravennate, ha ottenuto il quarto posto assoluto e, tra i piloti battenti bandiera tricolore, il titolo di vice-campione. Ottiene quindi il diritto di rappresentare la nazionale italiana alla rassegna internazionale che prenderà il via il prossimo 10 Dicembre al Circuito Internazionale del Bahrain, sede, tra l’altro, del prestigioso gran premio di Formula 1.

Per la scuderia LKA Racing Team si tratta di una continua striscia positiva: è infatti dal 2018 che il team di Ravenna qualifica i propri piloti alla rassegna mondiale.

Non resta quindi che fare un grande “in bocca al lupo” a tutto lo staff del team, ormai in imminente partenza per la gara più importante dell’anno.