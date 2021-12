Aperta la prevendita dei biglietti per la gara OraSì Ravenna vs Chiusi, in programma domenica 12 dicembre

OraSì Basket Ravenna informa che è aperta la prevendita dei biglietti per la gara contro Chiusi, in programma domenica 12 dicembre alle 18 al Pala De André. Promo Settore giovanile esclusivamente valido in prevendita. Presso la sede di viale della Lirica 21 si potrà acquistare il biglietto ad un prezzo speciale: 1 euro per tutti i membri del settore giovanile del Basket Ravenna, 12 euro per ogni genitore.

Orari prevendita in sede: Giovedì 9 dicembre: 9.00 – 13.00 e 17.00 – 19.00 / Venerdì 10 dicembre: 9.00 – 13.00 e 17.00 – 19.00 / Sabato 11 dicembre: 11.00 – 13.00. La prevendita dei biglietti per la partita è attiva anche su vivaticket.com (con diritti di prevendita).

Costo biglietti: Poltrona centrale – 22 euro / Gradinata intero – 17 euro / Gradinata ridotto (over 65, under 18) – 12 euro / Ingresso gratuito per i bambini nati dal 1 gennaio 2016.