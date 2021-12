Alfonsine FC 1921 escluso dal campionato di Eccellenza

Alfonsine FC è stato escluso dal campionato di Eccellenza in seguito alla firma del giudice sportivo del Comitato regionale Federcalcio.

Proprio nell’anno del centenario della società, quest’ultima deve mettere la parola fine alla sua storia dopo stagioni decisamente difficili.

La squadra, per due domeniche consecutive, non ha presentato il numero sufficiente di giocatori da schierare in campo. Pertanto, oltre a perdere a tavolino per 3-0 l’ultima partita in calendario, Alfonsine FC 1921 viene penalizzata di un punto in classifica, riceve la multa di 6000 euro ed esclusa dal campionato.