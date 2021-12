Rinnovato il consiglio direttivo dell’ASD Baseball-Softball Godo Club

Nella serata del 1° dicembre, presso il Centro Civico di Godo di Russi, si è insediato formalmente il nuovo Consiglio Direttivo dell’ASD Baseball-Softball Godo Club così come scaturito dalle elezioni dell’ultima assemblea del 26 novembre. Nel corso della riunione è stata riconfermata la Vice-Presidente Alessandra Soprani, la Segretaria nella figura di Elisa Melandri e il Tesoriere Mario Molducci. Inoltre si è proceduto alla nomina del General Manager della Società e del Direttore Sportivo, riconfermando rispettivamente Alvaro Neri e Attilio Casadio per la loro autorevolezza, la stima e le esperienze e conoscenze acquisite in tanti anni di presenza nel mondo del baseball italiano.

Inoltre è stato riconfermato il responsabile dell’Ufficio stampa e comunicazione Nevio Kristancic che lo ha costruito e reso fondamentale per la visibilità e l’immagine della società. Per quanto riguarda il settore giovanile, ha ricevuto la delega per la gestione Sonia Montanari in collaborazione con Renzo Casali, settore da loro molto ben conosciuto.

Nel corso della stessa riunione sono stati oltretutto individuati e precisati i livelli organizzativi della società, alcuni gruppi di lavoro e distribuiti gli incarichi di lavoro, di collaborazione ed i dirigenti accompagnatori. E’ inoltre stato nominato David Capucci come coordinatore dei tecnici e anche per il ruolo assunto nella franchigia Bizantina, costituita da alcuni anni fra il Godo ed il Ravenna baseball.