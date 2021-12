L’OraSì Ravenna attende San Giobbe Basket Chiusi nell’ultima partita casalinga del 2021

L’OraSì Ravenna attende San Giobbe Basket Chiusi nella sfida di domani 12 dicembre al Pala De André (ore 18), valida per l’undicesima giornata del Girone Rosso del campionato di Serie A2 LNP. Si tratta dell’ultima partita casalinga dell’anno per i giallorossi, che ritroveranno il proprio pubblico solo il 2 gennaio per il derby contro Forlì.

Il prepartita nelle parole del coach giallorosso, Alessandro Lotesoriere: “Affrontiamo quella che oggi è, per il nostro campionato, la partita più difficile di questa prima parte di stagione. Chiusi presenta un roster davvero molto esperto, con nove senior, ha mantenuto un gruppo vincente e i risultati fin qui ottenuti sono frutto di una programmazione che è partita tempo fa. Ha un marchio tecnico riconoscibile soprattutto nello stile di gioco offensivo, sul penetra e scarica sono forse la miglior squadra del girone. Sappiamo che sarà una partita irta di difficoltà, stiamo lavorando tantissimo, concentrati e con tanta intensità anche perché non abbiamo dimenticato quanto ci abbiano messo in difficoltà in preseason; vogliamo farci trovare pronti a questa sfida chiave. Colgo l’occasione per rivolgere un nuovo appello al nostro pubblico: stiamo dando veramente tutto e stiamo mantenendo la promessa di lottare sempre al massimo, di essere battaglieri in tutte le partite. Per questo domenica chiediamo un sostegno, un sacrificio, una spinta in più ai tifosi perché crediamo di meritarlo e perché ne abbiamo bisogno, specialmente in una partita difficilissima come questa”.

Lo sport ravennate a fianco di Telethon. Al Pala De André i volontari Telethon saranno in campo con i loro cuori di cioccolato per raccogliere fondi per finanziare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Sul sito del Basket Ravenna è disponibile il nuovo numero dell’House Organ giallorosso, sfogliabile in digitale nella relativa sezione: https://www.basketravenna.it/houseorgan/.

Media – Diretta streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).