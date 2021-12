Romagna RFC chiude il 2021 con la trasferta a Catania

Il Romagna RFC si appresta ad affrontare l’ultimo impegno dell’anno, la prova esterna sul campo dell’Amatori Catania, in programma domani alle 14.30.

I galletti cercano di invertire la rotta dopo i due difficili confronti con i Cavalieri Prato e con la Capitolina, da cui non hanno raccolto punti, restando fermi a quota 14 punti, ma sempre al terzo posto. Al di là dei risultati, le sfide con le due candidate per la vetta hanno comunque lasciato tanti spunti ai galletti, che soprattutto nella partita con la Capitolina hanno mostrato un buon atteggiamento, tenendo testa a un avversario di spessore per buona parte dell’incontro.

Il Catania è a sua volta a caccia del riscatto, venendo dalla sconfitta incassata in extremis sul campo di Civitavecchia, che ha frenato la sua corsa in classifica: con una gara ancora da recuperare (quella con il Perugia) e un bottino di 10 punti, la squadra siciliana incalza i galletti e cercherà di sfruttare questo confronto per guadagnare terreno.

I convocati:

Per la trasferta a Catania sono convocati i seguenti giocatori: Baldassarri, Buzzone, Cesari, Coppola, Donati, Fantini, Fiori, Gallo, Giannuli, Greene, Lamptey, Lepenne, Manuzi, Maroncelli, Martinelli, Mazzone, Onofri, Pirini, Scermino, Sergi, Sgarzi, Sparaventi, Tauro, Vincic.

Arbitro dell’incontro: Daniele Vagnarelli (MI)

Campionato di Serie A, girone 3 – VII giornata: Amatori Catania-Romagna RFC, Noceto-Civitavecchia, Perugia-Pesaro, Unione Rugby Capitolina – Cavalieri Prato Sesto rinviata. Riposa: Napoli Afragola.

Classifica: Capitolina 29, Cavalieri 20, Romagna 14, Amatori Catania e Noceto 10, Pesaro e Perugia 8, Civitavecchia e Napoli Afragola 5.

Romagna RFC Femminile

Anche le ragazze del Romagna RFC chiudono l’anno con una prova esterna, a Perugia, dove incontreranno le Donne Etrusche per la seconda giornata di ritorno. Le squadre, separate da una sola lunghezza in classifica (13 punti per la formazione tosco-umbra, 12 per le romagnole) si contendono il secondo posto del girone e si ritrovano dopo il pareggio dell’andata per 15-15.