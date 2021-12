Il Basket Lugo Aviators fa visita al Museo Baracca

Sabato 18 dicembre i ragazzi del Basket Lugo Aviators serie C Silver, assieme allo staff tecnico, si recheranno in visita alla città di Lugo. Il ritrovo è previsto in mattinata quando gli Aviators si ritroveranno presso il museo dedicato a Francesco Baracca, il principale interprete dell’aviazione italiana durante la Prima guerra mondiale nel corso della quale gli vennero attribuiti 34 abbattimenti di aerei nemici e fu in seguito insignito della medaglia d’oro al valor militare.

Proprio a Francesco Baracca si ispirano gli “Aviators” che proseguiranno poi il loro percorso raggiungendo il monumento dedicato al celebre personaggio lughese per le foto di rito per poi concludere con un aperitivo presso il bar Gingerino nella centrale via Baracca dove i biancoverdi si uniranno all’intero staff dirigenziale e tecnico della società per incontrare gli invitati e la stampa.

Alla giornata di incontro con la città sono stati invitate anche le autorità cittadine rappresentate dall’assessore Luigi Pezzi e Giovanni Barberini, direttore del Museo Baracca, che hanno già confermato la loro presenza oltre al Sindaco Davide Ranalli.