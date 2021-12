Chiusura di 2021 col botto per la Pallamano Romagna che vince in casa contro Camerano

Si chiude in festa il 2021 per la Pallamano Romagna che impone la propria legge anche nell’ultimo impegno del girone di andata. Alla Cavina, davanti ad un buon pubblico, gli arancioblu superano 32-26 il Camerano di coach Davide Campana e si mantengono a stretto contatto dalla capolista Cingoli, agevolmente vittoriosa sul fanalino di coda Prato.

Al termine delle prime 13 giornate, dunque, Cingoli guarda tutti dall’alto, ma il Romagna è lì, a solo 1 punto di distanza, a fare ombra alla leadership dei marchigiani, con la sola macchia della sconfitta interna nello scontro diretto perso 27-28. Per il resto solo vittorie per Chiarini e compagni. Il pareggio dei marchigiani contro San Lazzaro rende ancora più stuzzicante la battaglia per il primo posto, anche se è necessario mantenere un occhio di riguardo ai Lions Teramo che sta cercando di fare il possibile per evitare la beffa della scorsa stagione, quando terminò al 3° posto il girone B, superato solo da Carpi e Rubiera, poi salite al piano di sopra. Sarà battaglia vera, al Palasport “S.Nicolò a Tordino” il 29 gennaio 2022, quando il Romagna scenderà a Teramo per lo scontro diretto. Teramo che, al primo turno di ritorno (22 gennaio), affronterà Cingoli in trasferta, in una settimana in cui deciderà molto del proprio destino.

Contro Camerano il Romagna soffre soprattutto nel primo tempo quando l’atteggiamento aggressivo della difesa ospite frena (soprattutto nei primi minuti) la manovra romagnola. Le continue proteste dei rossoblu provocano un clima oltremodo teso in campo: ne fa le spese Alessandro Antonelli, espulso all’8’ per aver rifilato a Dall’Aglio un colpo proibito al limite dell’area (con rigore assegnato ai padroni di casa). All’intervallo, si registra anche l’esclusione per 2’ del portiere Sanchez e del coach Campana (che incassa l’ammonizione al 12’). Il Romagna, comunque, riesce a portarsi a casa il vantaggio 14-11 dopo 30’, anche grazie alle 4 reti di Chiarini (immarcabile ad inizio partita) e Rotaru.

Al rientro in campo le acque appaiono meno agitate e ne esce uno spettacolo decisamente migliore a livello tecnico ed agonistico: i due portieri Redaelli e Sanchez si elevano a protagonisti assoluti del match, firmando una ventina di parate a testa e regalando ai compagni numerose ripartenze. Tra i marchigiani emerge Vladimir Covali che segna 7 reti, anche se, nel complesso, viene arginato da Redaelli che interviene a ripetizione sul terzino ospite. Un gradino sotto a Sanchez, Andrea Badialetti che gestisce la cabina di regia di Camerano, trovando anche varchi importanti nella difesa locale (5 reti). Un po’ sottotono il “golden boy” Giambartolomei ben controllato dal muro difensivo arancioblu: il terzino, classe 2006, si sblocca solamente nella ripresa, quando segna un gran gol dalla distanza e 3 rigori.

Tra i locali emerge la solita “cooperativa” del gol con ben 10 atleti a segno ed una compattezza di squadra che fa ben sperare lo staff tecnico in vista del girone di ritorno. Lo spirito del Romagna è ben rappresentato da Claudio Lo Cicero, entrato in punta di piedi nel gruppo e subentrato in partita a 2’30” dalla fine sul 30-24: con la prima palla toccata realizza l’assist per Gollini (31-24), con la seconda, si alza dai 9 metri piazzando una staffilata potente all’incrocio dei pali alla destra di Sanchez (32-25). Il suo impatto sul match è perfetto e dimostra l’unità di spirito e la convinzione nei propri mezzi della squadra di coach Domenico Tassinari. Tassinari che può ruotare indifferentemente gli effettivi a disposizione, ottenendo sempre un livello di qualità molto alto. E vincente.

Vince la gara numero 12 in campionato un buon Romagna, emerso soprattutto nella ripresa dove raggiunge e supera quota 30, galleggiando sulla (stratosferica) media stagionale di 35 reti segnate a partita, contro le 25 incassate ad ogni allacciata di scarpe.

Tanti applausi a fine gara, tanti auguri di buone feste scambiati tra tifosi e giocatori con tanto di sottofondo natalizio a coronamento di un girone di andata (quasi) perfetto.

Ora, in attesa di conoscere il risultato del recupero tra Teramo e Verdeazzurro in programma il 12 gennaio, il Romagna dovrà affrontare con dedizione il periodo di richiamo muscolare durante la pausa che verrà interrotta sabato 22 gennaio, con la prima di ritorno, in casa, contro il fanalino di coda Prato.

TABELLINO

PALLAMANO ROMAGNA-CAMERANO 32-26 (P.T. 14-11)

Romagna: Redaelli, Mandelli, Bianconi, Amaroli 1, Albertini, Mazzanti 5, Chiarini 4, Bandini, Gollini 2, F.Tassinari 5, Lo Cicero 1, Rotaru 6, Di Domenico 4, Dall’Aglio, Boukhris 1, Ceroni 3. All: D.Tassinari

Camerano: Sanchez, Rossi, T.Marinelli 2, Giambartolomei 4, Bilò, Gardi 3, Scandali 3, Selmani, Brilli 2, Covali 7, Antonelli, Coppari, Badialetti 5. All: D. Campana

Arbitri: Dana e Coppi

13^ giornata

Pallamano Romagna-Camerano 32-26

Verdeazzurro-Campus Italia 32-40

Cingoli-Prato 47-27

Follonica-Casalgrande 30-29

Bologna United-Lions Teramo 21-27

Chiaravalle-85 S.Lazzaro [19.12.21]

Pescara-Ambra [19.12.21]

Classifica:

Cingoli 25, Pallamano Romagna 24, Lions Teramo* 20, Chiaravalle* 14, Verdeazzurro* e Camerano 13, Campus Italia 12, Follonica e Casalgrande 11, Pescara* 10, 85 S.Lazzaro* e Ambra* 8, Bologna United (-3 pen.) e Prato 0. [*1 partita in meno].