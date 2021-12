Vittoria di carattere per la Tecnoprotezione Faenza

Torna alla vittoria la Tecnoprotezione contro l’arcigno Pontevecchio che ha saputo mettere alle corde formazioni più quotate. Faenza parte bene, molto concentrata e determinata, ma il Pontevcchio con le sue battute la mette in grave difficoltà. Così si avanza appaiati fino alla fine del set, quando le manfrede riescono a spuntarla 25-22.

Nel secondo parziale è ancora Faenza a scappare via e le bolognesi da inseguire. Poi complici alcuni errori delle ragazze di coach Casadei il Pontevecchio piazza il break che sembra definitivo, andando sul 20-16 . Sembra la fine, ma la Tecnoprotezione tira fuori l’orgoglio e il cuore: guidato dal suo capitano Zama e appoggiandosi ad una strepitosa Goni chiude il parziale 25-23.

Nel terzo set come spesso capita, Faenza tira il fiato e il Pontevecchio non si fa pregare e fa subito un break importante. Casadei chiede così time out sul 6-1 per le ospiti. La Tecnoprotezione è un po’ spaesata rispetto a prima e il Pontevecchio prende coraggio, batte bene e scappa via. A nulla servono i cambi e i tempi. Il set lo vincono le bolognesi 16-25.

Nel quarto periodo le faentine sembrano trasformate. Con battute efficaci e un attacco sempre puntuale le ragazze si portano in vantaggio. Il Pontevecchio non riesce a reagire e il divario tra le due formazioni aumenta fino a diventare incolmabile. Faenza vince il set 25-14 e si aggiudica la partita.

“Credo sia stata una delle nostre prestazioni migliori della stagione se non la migliore – esordisce Casadei alla fine della gara –. Voglio fare i complimenti a tutte le mie ragazze per come hanno giocato, per come hanno sempre reagito, ma soprattutto perché hanno giocato molto di più con la testa che con il braccio. Lasciate per una volta che faccia una menzione speciale per una giocatrice: Sara Goni è stata veramente imperiale, 17 punti sono veramente tanti, ma non voglio dimenticare nessun altra, il nostro libero sempre su tutti i palloni, le centrali che hanno murato e attaccato molto più del solito, le nostre opposte che si sono alternati con efficacia e le altre bande che hanno sorretto sempre il nostro attacco e infine il nostro capitano Zama che diretto l’orchestra con precisione. Adesso godiamoci il Natale senza dimenticare che l’8 gennaio ci aspetta un’altra partita importante per il nostro campionato. Auguri a tutti.”

Il campionato di serie C si ferma per la pausa natalizia per tre settimane. La Tecnoprotezione ritornerà in campo sabato 8 gennaio alle 20.30 a Budrio, nell’ultimo match del girone d’andata.

TABELLINO

Tecnoprotezione Faenza 3 Pontevecchio Bologna 1 (25-22; 25-23; 16-25; 25-14)

FAENZA: Goni 17, Betti 9, Bertoni 6, Solaroli 5, Zama 4, Spada 11, Tortolani 9, Baldani n.e, Scardovi 6, Guardigli ne, Seganti (L), Melandri, Zani (L) ne. All.: Casadei

Classifica: Progresso Bologna 25; Castenaso 24; Argelato 21; Massa Lombarda 15; Russi 13; Pontevecchio Bo* 12; Ferrara e Tecnoprotezione Faenza 11; Villanova, Liverani Involley e Budrio* 6. * deve ancora riposare.

SERIE D MASCHILE

La Stampamondo non è scesa in campo nello scorso fine settimana, in quanto la partita con la Pietro Pezzi Ravenna è stata rinviata a data da destinarsi.

La squadra di coach Raggi ritornerà in campo venerdì 7 gennaio alle 20.30 in casa della Pediatrica Pallavolo Bologna, prima impegno del 2022 e ultimo del girone d’andata.

Classifica: Atlas San Zaccaria (9) 27; Forlì Volley (9) 23; Facile Volley Forlì (9) 20; Pallavolo Budrio (9) 18; Savena Pallavolo (10) 16; Foris Index Involley (9) 13; Pietro Pezzi Ravenna (8) e Orbite Volley Ravenna (9) 5; Argenta Volley (9) 7; Stampamondo Faenza (8) 5; Pediatrica Bologna (9) 2; Tra parentesi le gare giocate