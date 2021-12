Società Schermistica Lughese ai vertici regionali nella spada a squadre

Lugo si conferma ai vertici regionali nella spada a squadre, sia maschile che femminile, grazie al doppio podio ottenuto dalla Società Schermistica Lughese A.S.D. ai campionati tenutisi sabato scorso a Piacenza.

In campo maschile, la squadra composta da Federico Bravi, Simone Greco, Guido Pirazzini e Matteo Tellarini (Lugo 1) ha infatti conquistato la seconda piazza, dopo essere giunta in finale, dove però non è riuscita a superare la forte rappresentativa di Cervia.

Gli spadisti lughesi sono saliti sul podio al termine di un ottimo percorso di gara, che li ha portati a chiudere al primo posto il proprio girone eliminatorio (grazie alle vittorie contro la Virtus Bologna, contro Cervia 2 e contro i padroni di casa del circolo Pettorelli di Piacenza).

Passati ai turni di eliminazione diretta, gli atleti lughesi si sono dovuti purtroppo subito scontrare con i compagni di club della squadra Lugo 2 (formata da Riccardo Gennaro, Marco Orselli e Federico Veronese), anch’essa protagonista di un buon girone eliminatorio. Ai quarti di finale la compagine Lugo 1 ha poi superato la squadra Forlì 3 mentre in semifinale si è imposta su Modena 1.

Ottima prova anche delle schermitrici (Ilaria Battazza, Sofia Billi, Francesca Liverani e Sophia Rigon): anch’esse hanno infatti chiuso il proprio girone a punteggio pieno, grazie alle vittorie contro Reggio Emilia, Modena 2 e Forlì 2. All’eliminazione diretta hanno poi battuto la squadra della Zinella Scherma di San Lazzaro di Savena (agli ottavi) e quella della Virtus Bologna (ai quarti); dopo essere state sconfitte in semifinale dalla rappresentativa di casa di Piacenza 1, hanno vinto la “finalina” contro Forlì 1, terminando così la gara al terzo posto.

Anche quest’anno le squadre di Lugo hanno quindi dimostrato di essere tra le compagini più competitive in ambito emiliano – romagnolo.

(Nella foto, tutti gli schermidori e schermitrici lughesi che hanno gareggiato a Piacenza).

—