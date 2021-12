Staffetta di Solidarietà: al Campo Marfoglia di Ravenna si corre per AROP

Una domenica di dicembre molto fredda non ha fermato 7 squadre di atleti ed atlete che si sono incontrati al Campo Marfoglia di Ravenna per correre 6 ore di staffetta di solidaretà per AROP (Associazione riminese di oncoematologia pediatrica).

L’evento di solidarietà per i bimbi e’ stato molto ben organizzato da Triathlon T Ravenna, nel rispetto delle norme anticovid.

Erano presenti sul campo, in rappresentanza della squadra di casa Academy Ravenna Athletics, luca Ronconi allievo del tecnico Marco di Maggio e Marco Roncuzzi, un dirigente di Academy Ravenna Athletics. Sul campo era presente anche il presidente di AROP che ha voluto personalmente ringraziare quanti

fossero intervenuti alla raccolta fondi.