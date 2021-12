Team Romagna Judo, Giulia Dollaku e Andrea Gabelli premiati alla Giornata dello Sport di Lugo

In occasione della Giornata dello Sport di Lugo sono arrivati riconoscimenti per il Team Romagna Judo. Il Mestro Paolo Berretti 7°Dan ha visto consolidare i frutti della sua dedizione all’insegnamento con le premiazioni della giovane atleta Giulia Dollaku (2009) per aver conquistati i Titoli di Campionessa Nazionale AICS e Campionessa Nazionale CSEN e dell’atleta Andrea Gabelli, per la categoria juniores, Campione nazionale ENDAS.

Il Team Romagna Judo svolge la sua attività a Lugo nella Palestra EX Enal in via Emadi 20 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.45 (corso bambini alle 18, corso ragazzi alle 19.30 adulti).

A breve inizierà inoltre un corso di difesa personale a Castel Bolognese nel Palazzetto dello Sport in via Donati: il lunedì. marterdi e giovedì dalle 18 con il corso bambini e alle 19.15 il corso ragazzi.