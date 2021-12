Altri tre positivi nel gruppo squadra della Consar Rcm Ravenna: rinviata la partita a Taranto

A seguito delle accertate positività di altri tre giocatori, Nicola Candeli, Dimitar Dimitrov e Luca Ulrich, emerse nella mattinata odierna nell’albergo che ospita la squadra, la partita di SuperLega Credem Banca, Gioiella Prisma Taranto-Consar Rcm Ravenna, in programma questa sera alle 20.30, per la seconda giornata del girone di ritorno, è stata rinviata, come da regolamento e da disposizioni della Lega Volley.

Nella tarda mattinata di oggi, la squadra ha iniziato il rientro in Romagna in pullman. I tre giocatori positivi, invece, stanno rientrando con altri mezzi privati.

A questo punto, vista la situazione sanitaria attuale in casa Consar Rcm e gli impegni ravvicinati in calendario, si attendono decisioni della Legavolley in merito alle prossime tre partite che la formazione di Zanini deve sostenere: quella di Modena del 2 gennaio, il match casalingo contro Padova del 5 e la trasferta di Monza l’8 gennaio.