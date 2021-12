Coach Casadei (Aviators) soddisfatto della chimica di squadra: “Consapevolezza utile per creare sempre più spazio in campo”

Coach Marcello Casadei dei Basket Lugo Aviators traccia un bilancio della stagione sin ora disputata in vista degli appuntamenti del nuovo anno, con il primo incontro previsto ad Argenta già l’8 di gennaio.

“C’è da parte mia grande soddisfazione per essere tornato a lavorare assieme ad un gruppo di persone che considero amici” -afferma Casadei- e di aver potuto creare, assieme al Presidente Giovannini e al direttore sportivo Zarifi, un roster di ragazzi, di cui ero sicuro e ne ho avuto conferma, che hanno sempre dato grandissima disponibilità con grande spirito di sacrificio e impegno per cercare di costruire in primis un vero gruppo e poi una chimica di squadra che portasse dei buoni risultati per tutti.

Chiaramente l’andamento a singhiozzo e anche gli infortuni ci hanno un pochino ostacolato in questo percorso portando ad alcuni passaggi a vuoto che ci hanno lasciato anche un po’ di amaro in bocca, ma per fortuna almeno in casa ci siamo sempre espressi bene.

Il proposito per il nuovo anno è quello di poter fare un girone di ritorno al meglio delle nostre possibilità e di poter lavorare ad organico il più possibile completo auspicando anche che la situazione migliori per quanto riguarda la pandemia. Il tutto significa poter continuare a lavorare in funzione del miglioramento tecnico dei più giovani permettendo loro di acquisire quella consapevolezza utile per crearsi sempre più spazio in campo, uno degli obiettivi primari che ci siamo posti per questa stagione. Per quanto riguarda invece la classifica sono convinto che possiamo ambire a posizioni migliori di quella attuale ma ciò sicuramente anche attraverso il lavoro che riusciremo a fare in palestra nel corso delle settimane”.

I prossimi impegni in calendario per gli Aviators prevedono quindi, come detto, la ripresa del campionato con la trasferta di Argenta ed il match casalingo per il sabato successivo con CMP Bologna.

I recuperi, in attesa di approvazione da parte della Federazione, sono stati messi in calendario per il 26 gennaio a Santarcangelo ed il 16 febbraio a Lugo con Bertinoro.