Ravenna. Dal 6 gennaio 2022 cambia la capienza di pubblico negli stadi e nei campi da gioco al chiuso

Durante l’impennata dei casi positivi in tutta Italia continua la lotta al Covid su tutti i fronti e, nel mondo sportivo, si registra un ‘passo indietro’ rispetto alle ultime disposizioni emanate dal Governo in termini di posti a sedere concessi al pubblico per assistere alle partite. Dal 6 gennaio 2022 infatti le capienze degli stadi all’aperto passeranno dal 75% al 50% dei posti disponibili. Il pubblico dovrà sedersi a scacchiera per garantire la distanza minima di sicurezza.

Ricordiamo che la capienza al 75% era stata decisa l’11 ottobre 2021. Per entrare allo stadio sarà indispensabile possedere il super green pass o certificazione che attesti l’avvenuta guarigione dal Covid negli ultimi quattro mesi, con l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2.

Per quanto concerne la capienza di pubblico negli impianti sportivi al chiuso, invece, sempre dal 6 gennaio 2022 si passerà dal 60% al 35%. Così come per i campi da gioco all’aperto le ultime normative vigenti erano state decise l’11 ottobre, con la speranza che si potesse tornare ad una capienza completa nel giro di pochi mesi. Prospetti andati letteralmente in fumo a causa della quarta ondata della pandemia Covid-19. Dal 10 gennaio per entrare nei palazzetti al chiuso sarà necessario essere in possesso del super green pass o di certificazione che attesti l’avvenuta guarigione dal Covid negli ultimi 4 mesi.

Queste le partite che si giocheranno al palasport del Pala de Andrè con ancora la capienza al 60%:

domenica 2 gennaio il derby di basket tra OraSì Ravenna e Unieuro Forlì

mercoledì 5 gennaio il match di volley Superlega tra Consar Rcm Ravenna e Padova.