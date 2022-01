OraSì Ravenna e Unieuro Forlì prevista per il 2 gennaio verrà disputata domenica 16 gennaio al Pala De André

Come da modifica dei calendari comunicata da Lega Nazionale Pallacanestro, la partita tra OraSì Ravenna e Unieuro Forlì inizialmente prevista per domenica 2 gennaio verrà disputata domenica 16 gennaio sempre alle ore 18 al Pala De André. Tante le telefonate dei tifosi che in questi giorni hanno chiesto informazioni sull’evento e sulle modalità di accesso. Viste le nuove normative sulla capienza degli impianti al chiuso, ora concessa fino al 35% del totale, i sostenitori devono procurarsi il biglietto in prevendita per avere la certezza del posto.

I tagliandi per il derby potranno essere acquistati presso la sede del Basket Ravenna (viale della Lirica 21) anche questa settimana, nelle giornate di Mercoledì 5 gennaio, dalle 10 alle 13

e Venerdì 7 gennaio, dalle 10 alle 13. La prossima settimana, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, il giovedì anche dalle 17 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 13.

I biglietti acquistati in precedenza (e naturalmente gli abbonamenti) resteranno validi per la partita del 16 gennaio.

Costo biglietti: Poltrona – 22 euro / Gradinata intero – 17 euro / Gradinata ridotto (over 65, under 18, universitari) – 12 euro / Ingresso gratuito per i bambini nati dal 1 gennaio 2016

Ingresso con GREEN PASS RAFFORZATO. Obbligo di mascherina FFP2 (da indossare per tutta la durata dell’incontro). Coloro che ne saranno sprovvisti non potranno accedere all’impianto. Divieto di consumare cibi e bevande, per cui il bar resterà chiuso. Per informazioni: 0544 450598, segreteria@basketravenna.it