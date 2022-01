Il quindicenne faentino Andrea Frassineti protagonista della F4: la presentazione a Faenza con il sindaco

Giovedì 13 gennaio alle 9 nella sede della Cars Automobili in Via Emilia Ponente a Faenza, verrà presentata la stagione agonistica 2022, che vedrà impegnato il quindicenne faentino Andrea Frassineti nei campionati italiano e spagnolo di Formula 4.

Il giovane pilota romagnolo, dopo vari anni di esperienza nell’ambito del gare kart, si appresta al salto di categoria, che inizierà con la serie tricolore l’ 8 maggio a Imola, per poi proseguire il 5 giugno a Misano e continuare con altri cinque eventi a Vallelunga, Mugello e Monza, a cui si aggiungeranno anche due trasferte all’estero , in Belgio a Spa e in Austria al Red Bull Ring.

Il campionato spagnolo in realtà inizierà in realtà in Portogallo a Portimao il primo maggio.

Andrea, di recente, ha preso parte ad un test collettivo al Mugello, dove ha sorpreso gli esperti, per aver fatto registrare, al debutto, ottimi tempi, sempre fra i primi cinque più veloci.

Alla presentazione parteciperanno il Sindaco di Faenza, Massimo Isola, Giancarlo Minardi , l’ing. Gabriele Tredozi, già progettista del Minardi Team, che fra l’altro seguirà Frassineti durante l’anno, dal punto di vista tecnico ,il rallysta Ruggero Ravaglioli, lo slalomista Emanuele Cantoni e Annalaura Galeati; in questa occasione saranno esposte oltre alla F4, altre vetture da competizione come la Minardi F1 di Tredozi, oltre ad altre auto da corsa di scuderie faentine.