Ecco le modalità di accesso al Pala De André in occasione della partita tra OraSì Ravenna e Unieuro Forlì

La società Basket Ravenna rende note le modalità di accesso al Pala De André in occasione della partita tra OraSì e Unieuro Forlì, in programma domenica 16 gennaio alle ore 18.

Parcheggi pubblico locale con ingresso da via Canale Molinetto – Per il pubblico ravennate l’accesso al parcheggio sarà esclusivamente da Via Canale Molinetto, con parcheggio disponibile nelle prime due porzioni a destra adiacenti al Palazzo come indicato dalle linee rosse nell’immagine. Chi si recherà al punto drive trough per i tamponi avrà invece la corsia lungo il canale. Personale dei vigili urbani sarà in loco per dirigere i flussi.

Biglietteria e norme d’accesso – La biglietteria per il solo pubblico locale aprirà straordinariamente alle ore 16.00, i cancelli alle ore 17.00. Stante le nuove normative che consentono il 35% della capienza sono disponibili ancora 150 biglietti. Si potrà accedere all’impianto solamente indossando la mascherina di tipo FFP2 secondo le nuove normative. Anche il bar del Pala De André, secondo le nuove disposizioni del DL Festività del 24 dicembre, resterà chiuso.

Tifoseria Ospite – Per la tifoseria ospite queste le modalità di accesso: ingresso riservato su Viale Europa, mentre per il parcheggio utilizzare le aree del centro commerciale Teodora, situato proprio in viale Europa.

Il giorno della partita non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospite, pertanto l’accesso al Pala De André sarà riservato ai soli spettatori che avranno acquistato il titolo in prevendita.