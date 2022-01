Vittoria della Pallamano Romagna contro Altellana nella seconda fase della Youth League

Vittoria fondamentale per la Pallamano Romagna nella 2^ fase della Youth League under 20: al PalaPrincipi di Camerano, gli arancioblu superano 28-27 Atellana in un vero e proprio scontro diretto per il 3° posto del girone C.

Ora i ragazzi di coach Domenico Tassinari dovranno vincere contro Tavarnelle (sconfitto 22-36 da Carpi) alle ore 13 odierne (la partita sarà visibile in diretta streaming sulla pagina facebook https://www.facebook.com/pallamanocamerano), per avere la certezza della qualificazione alla fase successiva.

Prestazione ottima di Mattia Zavagli, autore, tra l’altro di ben 6 rigori di cui 2 negli ultimi due minuti di gioco. Sul 27-27 la perla che vale i 2 punti a 1’12” dalla sirena. Appuntamento alle ore 13,00

PALLAMANO ROMAGNA-ATELLANA 28-27 (p.t. 15-12)

Romagna: Pulli, Donati, Bianconi 4, Manduchi, Ariotti 5, C.Mengoli 4, Zavagli 12, Zanoni 2, Nori, Ballanti, Rinaldo, Drago 1. All: D.Tassinari

Atellana: Corvino, Balasco, Amico, Del Prete 2, Arena 15, Di Giorgio, Sorvillo 2, Chianese 5, Reccia, Maisto, Russo 1, Lettera 1, Mozzillo 1. All: Boglic

Arbitri: Passeri e Rinaldi

PALLAMANO ROMAGNA-TAVARNELLE

Domenica 16 gennaio 2022, ore 13,00

PalaPrincipi di Camerano (An)

La partita sarà visibile in diretta streaming sulla pagina facebook

https://www.facebook.com/pallamanocamerano