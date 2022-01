Faenza. Scuderia AlphaTauri stringe una global partnership con Fantom, piattaforma di smart contract

Probabilmente molti di voi si staranno domandando cosa sia Fantom, nuovo sponsor della Scuderia AlphaTauri (ex Toro Rosso), sita a Faenza e partecipante al Mondiale di Formula 1 dal 2006. Ebbene, Fantom è una delle piattaforme di smart contract più veloci ed ecologiche al mondo. Dalla base dell’ex team satellite Red Bull Racing fanno sapere che la tecnologia blockchain di Fantom sta rivoluzionando l’esperienza degli utenti con bassi costi di transazione, protocolli di alta sicurezza e scalabilità, rendendola ideale per applicazioni DeFi e per risolvere problemi nel mondo reale.

Oltre che sul muso anteriore della vettura e sull’halo della futura AT03, che disputerà il campionato 2022 F1, il logo Fantom sarà presente anche sui caschi e sui cappellini di entrambi i piloti (Pierre Gasly e Yuki Tsunoda), brand ambassador del progetto Fantom.

Harry Yeh, Quantum Fintech Group Managing Director, ha dichiarato: “Siamo elettrizzati all’idea di continuare il nostro viaggio insieme alla Scuderia AlphaTauri, iniziato lo scorso anno a Monaco. Fin dall’inizio, Pierre ha sostenuto il progetto Fantom e siamo felici di aver avuto il supporto di Yuki e di tutto il team nel promuovere la Fantom Foundation. Insieme a loro, vogliamo portare questa tecnologia più vicina ai fan, presentando le sue capacità. Da oltre 70 anni, la Formula 1 rappresenta l’apice del motorsport ed è sempre stata associata alla velocità e alla sicurezza, operando come una piattaforma capace di mostrare le più recenti tecnologie in tutto il mondo. Questo si allinea molto con il nostro ethos, dunque non potrei pensare a una piattaforma migliore per mostrare la tecnologia blockchain Fantom”.

“È un grande onore avere un partner come Fantom e collaborare con una persona visionaria come Harry Yeh”, ha continuato Franz Tost, storico team principal del team con base a Faenza. “Viviamo in un mondo in cui le criptovalute non possono essere ignorate e la tecnologia blockchain impatta ovunque, dalla finanza alle applicazioni della supply chain, così come nella gestione dei contratti. Il motorsport è famoso per l’incessante sviluppo di nuove tecnologie che migliorano lo sport e hanno un impatto sul mondo reale. Riesco a vedere la stessa motivazione dietro il movimento blockchain e credo che questa tecnologia abbia il potenziale per cambiare fondamentalmente la vita di tutti, compresa naturalmente la Formula 1”.

FONDI DI CRIPTOVALUTE

Quantum Fintech Group è uno dei fondi di criptovalute più affidabili per gli investitori con un alto patrimonio netto. Quantum è diventato un ecosistema incentrato su Fantom, che opera in modo altamente efficiente pur mantenendo il 100% di compatibilità con Ethereum, in quanto compatibile con EVM Solidity. Fantom è un abilitatore di transazioni per altre criptovalute e supporta le microtransazioni con commissioni prossime allo zero. Quantum Fintech Group è all’avanguardia, incuba e sostiene progetti nell’ambito blockchain che si concentrano principalmente sulla piattaforma Fantom.