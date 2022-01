Il cotignolese Lorenzo Bilotti in partenza per le olimpiadi invernali in Cina nella squadra di bob a quattro

Il bobbista cotignolese Lorenzo Bilotti, parteciperà alle olimpiadi invernali in Cina e tra pochi giorni partirà per Pechino con la squadra nazionale di bob a quattro. Bilotti, 27 anni, originario di Barbiano è già alla sua seconda esperienza olimpica: nel 2108 ha gareggiato nella stessa specialità a Pyeongchang, in Corea del Sud.

La giunta di Cotignola non ha perso l’occasione per salutarlo e incoraggiarlo, collegandosi online con l’atleta durante l’ultima riunione: “Non capita a tutti a 27 anni di poter vantare la partecipazione a due competizioni olimpiche – ha commentato il sindaco Luca Piovaccari -. In bocca al lupo Lorenzo! Tutta Cotignola sarà lì con te per darti quella spinta in più per realizzare il tuo sogno sportivo”.