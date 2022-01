Centro Sub Nuoto Faenza: un oro e due argenti per Michele Busa al Campionato Regionale Assoluto

Michele Busa torna a brillare per i risultati conseguiti: stavolta l’atleta di punta del Centro Sub Nuoto Club 2000 ha fatto da mattatore al Campionato Regionale Assoluto in vasca lunga, dove ha vinto nei 50 metri stile libero e si è piazzato secondo nei 50 farfalla e nei 100 farfalla. In bella evidenza anche Nicola Bruschi, che ha conquistato la medaglia di bronzo nei 100 dorso. Al meeting, svoltosi domenica pomeriggio alla piscina comunale “Carmen Longo” di Bologna, hanno ottenuto piazzamenti nei primi otto posti Mattia Gaddoni (200 misti), Alex Gaddoni (200 farfalla) e in campo femminile Bianca Savelli (200 stile libero), Andrea Maltoni (100 dorso), Sofia Salaroli (200 misti), Martina Venieri (200 misti), Andrea Maltoni (200 misti), Rebecca Gondoni (400 stile libero), Elena Sangiorgi (400 stile libero).

“Nonostante il periodo di intensi allenamenti e lo stato di forma non ottimale tutti gli atleti sono scesi in acqua combattivi e concentrati riuscendo ad ottenere buoni risultati – commenta coach Marco Fregnani, che ha guidato i portacolori della società di Faenza assieme a Fabrizio Zani -. Sicuramente è stato un buon test in vista dei prossimi imminenti impegni”. E’ infatti in arrivo la prima parte della Seconda Prova del Campionato regionale di Categoria in vasca corta di domenica 30 gennaio a Riccione, la quale sarà seguita dalla seconda e dalla terza parte, rispettivamente previste per domenica 6 e domenica 13 febbraio a Forlì.

La scorsa domenica ha visto il ritorno in gara dei nuotatori Master del Centro Sub Nuoto, dopo una serie di annullamenti di competizioni in Romagna: quattro atleti della società di Faenza hanno affrontato con ottimi risultati la trasferta a Poggibonsi, in provincia di Siena, per partecipare al 12° “Trofeo Buonconvento” in vasca da 25 metri. E’ andato a colpo sicuro Leopoldo Liverani (categoria M35) che ha dominato nei 50 metri rana ed è giunto secondo nei 100 stile libero; successo anche per Giuseppe Primavera (M25) nei 100 dorso, classificato poi quinto nei 100 stile libero. Stefano Tummarello (M25) si è messo al collo le medaglie d’argento nei 50 farfalla e nei 100 stile libero, migliorandosi di oltre 2 secondi in entrambe le specialità. Alle sue prime gare ufficiali come Master, Luca Pompili (M50) si è piazzato quinto nei 100 stile libero e decimo nei 50 rana. Al meeting organizzato dalla locale Virtus Buonconvento, il Centro Sub Nuoto Club 2000 ha ottenuto il 14° posto nella classifica per società su 27 partecipanti. Il prossimo appuntamento per Master faentini è ai Campionati regionali Emilia-Romagna in programma in vasca da 25 metri allo Stadio del Nuoto di Riccione domenica 6 e domenica 13 febbraio.