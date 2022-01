Andrea Tulli (Ravenna baseball) nominato coach della nazionale italiana

Andrea Tulli, general manager del Ravenna Baseball, è il primo ravennate della storia recente del baseball ad essere stato nominato coach di una nazionale italiana.

Nella fattispecie Tulli ricoprirà il ruolo di Hitting Coach della nazionale Under 15 ed è stato inserito anche nel progetto giovanile parallelo per collaborare in veste di selezionatore per la nazionale italiana Under 12.

Tulli, ex giocatore ed attuale allenatore giovanile del Ravenna Baseball, ha un palmares di tutto rispetto sia a livello di club (diversi gli ottimi risultati raggiunti da giocatore e da allenatore) sia come Manager dell’Emilia Romagna che, dal 2011 al 2015, gli ha permesso di diventare campione italiano ed europeo con la selezione under 12 e campione italiano e vice campione europeo con la selezione under 15.

Il raggiungimento di questo traguardo è una bella notizia per l’intero movimento del baseball nella Provincia di Ravenna che può dirsi in buona salute grazie anche alla stretta collaborazione Bizantina tra Ravenna e Godo e che prevede una specializzazione sempre più importante a livello giovanile ed una fitta cooperazione tra le squadre Seniores.

La scuola giovanile del baseball a Ravenna ha altri nomi importanti tra i propri allenatori che lavorano all’interno del proprio entourage come Luca Centorino, coach dell’Emilia Romagna U12, e Gianluca Poli, allenatore dei lanciatori dell’Accademia Regionale. A questi si aggiunge il tecnico di punta della Bizantina Baseball il riminese Davide Sartini, coach della nazionale U18.