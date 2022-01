Olimpia Teodora Ravenna torna in campo a Olbia dopo lo stop forzato

Dopo essere stata costretta a fermarsi a causa di alcuni casi Covid, l’Olimpia Teodora torna in campo a tre settimane dall’ultimo impegno, affrontando la lunga trasferta in Sardegna a Olbia. La squadra ravennate riparte dalla bella vittoria casalinga conquistata, nell’unico match disputato nel 2022, per 3-0 contro Marsala, ma ovviamente dovrà fare i conti con il ritorno a una partita ufficiale dopo diversi giorni di forzata inattività.

Nel match di andata le ragazze guidate da Coach Simone Bendandi si imposero al PalaCosta per 3-2, al termine di una battaglia portata a casa nonostante alcune assenze importanti. Fischio d’inizio alle ore 15 di domenica 29 gennaio. Arbitri della partita saranno Luca Grassia e Giorgia Adamo.

Il commento

Coach Simone Bendandi introduce così la gara: “Siamo tornati a lavorare al completo solo qualche giorno fa, dopo un lungo periodo in cui anche noi abbiamo dovuto fare i conti con le defezioni dovuti al Covid. Stiamo cercando di ritrovarci a livello di feeling e, per alcune, di forma fisica, quindi mi aspetto di vivere una partita difficile, dove sicuramente la qualità dal punto di vista tecnico non potrà essere esaltata.

Vorrei vedere una squadra compatta, consapevole del momento non facile che un po’ tutte le squadre stanno vivendo in questo periodo. Parlando con le ragazze ho sottolineato il grandissimo lavoro che hanno fatto su loro stesse nei giorni precedenti alla vittoria contro Marsala, anche perché con tutto quello che è successo non avevamo avuto modo di ricordare la nostra bella prestazione in una partita molto difficile.

Quello che ci serve ora è la consapevolezza che non ci si sentirà al cento per cento, ma la bravura deve essere quella di dare valore al tempo che si passa in palestra, trasportandolo anche in partita. È fondamentale essere incollate l’una all’altra e disponibili il più possibile nel dare tutto quello che si è in grado di dare individualmente, per sommare le proprie forze ed avere un risultato di squadra accettabile”.

Roster

Allenatore: Simone Bendandi.

Assistente: Federico Chiavegatti.

Palleggiatrici: Spinello (11), Foresi (17).

Centrali: Salvatori (4), Colzi (8), Torcolacci (9).

Attaccanti: Pomili (1), Fricano (5), Fontemaggi (6), Guasti (10), Sestini (12), Bulovic (18).

Liberi: Monaco (7), Rocchi (13).

La classifica

CBF Balducci HR Macerata 29*, Banca Valsabbina Millenium Brescia 27**, Omag MT S.G. in Marignano 25**, Futura Volley Giovani Busto Arsizio 23***, Green Warriors Sassuolo 23*, Volley Hermaea Olbia 21***, Sigel Marsala Volley 21, Olimpia Teodora Ravenna 18*, Assitec Volleyball Sant’Elia 9***, Seap Dalli Cardillo Aragona 8*, Tenaglia Altino Volley 0*.

*Una partita in meno

**Due partite in meno

***Tre partite in meno

Le altre partite della 17a Giornata di Serie A2 Girone A

Seap Dalli Cardillo Aragona – Tenaglia Altino Volley (ore 15)

Omag MT S.G. in Marignano – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Futura Volley Giovani Busto Arsizio – CBF Balducci HR Macerata

Sigel Marsala Volley – Assitec Volleyball Sant’Elia (ore 15.30)

Riposa: Green Warriors Sassuolo

Live match

Il live score del match è disponibile sul sito della Lega Pallavolo Femminile ( www.legavolleyfemminile.it ) o scaricando l’app “Livescore Lega Volley Femminile”.

Da quest’anno la diretta streaming del match è disponibile gratuitamente sul canale YouTube Volleyball World ( https://www.youtube.com/channel/UCNMg6XDhRZI2QzL4pWOvP_w ) al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=NPHLsXIF2X8

Altre informazioni

Notizie, immagini e informazioni sempre aggiornate sulla pagina Facebook “Olimpia Teodora Volley”: https://www.facebook.com/olimpiateodoravolley/ e sul profilo Instagram “olimpia.teodora”: https://www.instagram.com/olimpia.teodora

È possibile consultare calendario, risultati e classifiche sul sito della Lega Volley Femminile: http://www.legavolleyfemminile.it