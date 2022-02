Pallamano Romagna affronta gli Azzurri del Campus Italia al PalaCattani di Faenza

La Pallamano Romagna si rituffa in clima campionato, dopo il turno rinviato a Teramo: sabato 5 febbraio 2022, alle 18,30 gli arancioblu ospiteranno i giovani Azzurri del Campus Italia. Per l’occasione si giocherà al PalaCattani di Faenza.

Il Campus Italia è il progetto legato alla Nazionale Italiana Under 17, guidata dallo staff tecnico del d.t. Riccardo Trillini e di coach Pasquale Maione. I biancoazzurri di base alla “Casa della Pallamano” di Chieti arrivano da due partite consecutive nell’ultima settimana: in entrambi i casi si son registrate sconfitte, giunte, però, in modalità parecchio differenti.

Contro la capolista Cingoli, infatti, gli abruzzesi hanno giocato alla pari, scappando avanti anche nel punteggio, per poi perdere negli ultimi minuti con i marchigiani in rimonta (29-30). A Bologna, contro gli United di coach Panetti, invece, il Campus Italia non ha saputo reagire alla veemenza degli ultimi della classe che hanno sorpreso portando a casa una vittoria (29-28) che potrebbe valere un primo passo in vista di una clamorosa rimonta in classifica.

Così all’andata:

Campus Italia-Pallamano Romagna 26-34 (p.t. 12-23)

Campus Italia: Medicina 3, De Ruvo, Cioni, Carabulea, Battaglia 2, Dello Vicario Giacinti, De Angelis 7, Fragnito 1, Cavo 1, Scarceli, Andreotta, Wierer 1, Mazzone 2, Manojlovic 8, Rossi 1, Lubinati. Allenatore Trillini-Maione

Romagna: Redaelli, Mandelli, Bianconi, Amaroli 2, Albertini 1, Mazzanti 5, Chiarini 4, Bandini, Gollini 2, F.Tassinari 2, Lo Cicero, Tondini, Rotaru 3, Di Domenico 10, Dall’Aglio 4, Boukhris 1. All: D.Tassinari

Arbitri: Id-Ammou e Tempone

3^ giornata ritorno

Pallamano Romagna-Campus Italia 5 febbraio 2022

Chiaravalle-Lions Teramo 6 febbraio 2022

Bologna United-Follonica 5 febbraio 2022

Ambra-Prato 5 febbraio 2022

S.Lazzaro-Camerano Rinviata

Pescara-Verdeazzurro Rinviata

Cingoli-Casalgrande Rinviata

Classifica:

Cingoli 27, Pallamano Romagna 26, Lions Teramo 20, Verdeazzurro Sassari 19, Chiaravalle 16, Follonica e Camerano 15, Campus Italia, Casalgrande 13, San Lazzaro, Ambra e Pescara 10, Bologna United (-3 pen) 2 e Prato 0.