Il centrocampista ravennate Matteo Prati convocato in rappresentativa nazionale LND

La stagione vissuta da protagonista e le ottime prestazioni di Matteo Prati con la maglia giallorossa non sono certo passate inosservate agli addetti ai lavori ed al selezionatore della rappresentativa di Serie D Giuliano Giannicchedda.

Il centrocampista ravennate classe 2003 è stato infatti selezionato per il primo raduno nazionale del 2002 previsto dal 7 al 9 febbraio a Genova. Matteo insieme agli altri 21 convocati si ritroverà il 7 febbraio per svolgere alcune sedute di allenamento. Il raduno si concluderà con una partita amichevole contro i pari età della Sampdoria nel pomeriggio del 9 febbraio (fischio d’inizio ore 14,45 partita visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook della Lega Nazionale Dilettanti).

Questa convocazione riempie d’orgoglio tutta la società che “in questi anni ha potuto apprezzare il talento, l’impegno e la dedizione di Matteo alla causa giallorossa. In bocca al lupo!” dicono dal Ravernna FC.

Lista convocati (*classe 2003)

Portieri: Emanuele Semprini (Trastevere), Giuseppe Cervellera (Brindisi)

Difensori: Vincenzo Raucci (Cassino), Paolo Capitano (Casertana), Federico Ficini* (Scandicci), Andrea Berna (Franciacorta), Gianmarco Mesisca* (Pineto), Antonio Vespa (Foligno), Luca Lorenzini (Sporting Trestina), Thomas Lucentini (Cannara)

Centrocampisti: Gianluca D’Arrigo (Montebelluna), Roberto Senso (Progresso), Matteo Prati* (Ravenna), Luca Borghesan (Montebelluna), Edoardo Sirci (Sporting Trestina), Alessandro Murtas (Sona), Gianmarco De Crescenzo* (Aprilia Racing)

Attaccanti: Lorenzo Sangiorgio (Gozzano), Marco Bevilacqua (Foligno), Derrick Gyimah* (Novara), Edoardo Mengani (Tolentino), Mattias Prevedello (Campodarsego)

STAFF – Luigi Barbiero (Capo delegazione Rappresentativa Serie D), Barbara Coscarella (vice segretario), Maria Teresa Montaguti (dirigente accompagnatore), Giuliano Giannichedda (allenatore), Sergio Arnosti (vice allenatore), Bruno Federici (allenatore portieri), Gianfranco Tosoni (collaboratore tecnico), Mattia Toffolutti (preparatore atletico), Massimiliano Greggi (medico responsabile), Antonio Ammendolia (medico), Andrea Bandini (fisioterapista), Sandro Della Pelle (magazziniere)