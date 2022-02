Ottimo inizio di campionato per l’Edera Ravenna

Si è svolta sabato 5 febbraio a Cesena la prima prova del Campionato Regionale individuale gold allieve di ginnastica artistica. La società ravennate Edera continua nel percorso di crescita confermandosi ad altissimi livelli. Nella categoria L1 riservata alle più piccole, classe 2013, fanno il loro esordio Benini Elisabetta e Riva Camilla che conducendo un’ottima gara fin da subito conquistano rispettivamente la medaglia d’oro e quella d’argento. Anche nella categoria L2 con una splendida gara in rimonta Emma Belogi si conferma tra le migliori atlete della regione salendo sul secondo gradino del podio.

Nella categoria L3, categoria con un programma tecnico molto complesso scende in campo Simoni Nicole. Buona gara, complice la non brillante forma fisica si ferma al quarto posto a pochissimo dal podio. La direttrice tecnica Simona Andrini conferma che il percorso è quello giusto e ripone tanta fiducia per le prossime due prove che vedranno la conclusione del campionato e decreteranno l ‘accesso alla fase nazionale.