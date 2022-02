Ritorno amaro in Serie B per Pallamano Romagna

Torna in campo dopo oltre un mese la serie B: il calendario è piuttosto modificato per via dei molteplici rinvii e recuperi che sono in continua definizione. Nel weekend si son disputati diversi match relativi alla 9^, 10^ e 11^ giornata di andata.

Faenza non gioca, mentre Imola scende in campo a San Lazzaro, incassando una sconfitta 20-26 dai felsinei che la agganciano a quota 8 punti.

Primo tempo equilibrato, mentre Imola parte meglio in avvio di ripresa: con un break di 3-0 (reti di Bianconi, Mengoli e Todisco per il 17-14) gli ospiti si portano in vantaggio, nel momento in cui il San Lazzaro é in maggior difficoltà. Ma nei restanti 25 minuti la difesa del San Lazzaro si impadronisce del match con Imola capace di segnare solamente altre 3 reti. Al 60’ sono i padroni di casa a festeggiare sul 26-20.

I gialloneri di coach Ferraresi sprecano l’occasione di agguantare Faenza ed Estense e torneranno in campo mercoledì 9 febbraio alle ore 20,00, a Mordano, contro Carpi. La Pallamano Faenza di coach Luca Montanari, invece, rinvia anche la gara contro Modena.

Serie B 9^ giornata di andata

PALL. 85 SAN LAZZARO-PALLAMANO IMOLA 26-20 (p.t. 14-14)

San Lazzaro: Michetti 2, Rossini 7, Bozzoli 6, Pancaldi, Biasini, Barattini, Cremonini 3, Ricci, Dallari 1, Zeccoli 1, Freo, Vaccari, March 3, Semprini 3, Mazzoni, Dall’Olio. All: Fabbri

Imola: Vita Finzi, Pulli, Ariotti 1, Ballanti, Banzi 1, Bianconi 7, Drago 1, Manduchi, Mengoli 1, Musa, Rinaldo , Todisco 4, Tondini 4, Zavagli 1.

All: Ferraresi