Successi per gli atleti dell’Atletica Lugo ai campionati juniores e promesse

Ancora successi per gli atleti della Atletica Lugo ai campionati juniores e promesse.

Ancona, Campionati Italiani Indoor Junior e Promesse

Si aprono le danze dei Campionati Italiani 2022: il primo appuntamento tricolore indoor è per gli Under 23 migliori d’Italia.

Sugli ostacoli della categoria Promesse al femminile è la lughese Valentina Bianchi a correre in 8”80 in batteria, conquistando l’accesso alla finale delle migliori 8 della penisola dove conferma il crono e si aggiudica l’ottava posizione in Italia.

Nelle Junior all’esordio, si comporta bene Anna Venieri, che corre i 60 hs in 9”44.

Padova

Sui 60 piani Stefania Di Cuonzo con 7”71 trova l’accesso alla finale, dove conferma la quarta piazza e abbassa il cronometro a 7”63, a soli 5 centesimi dall’ottimo 7”58 della scorsa settimana. Con lei Valentina Bonetti, Promessa al primo anno di categoria, si guadagna con 7”88 un posto in finale, dove però non riesce a migliorarsi e chiude all’8° posto. Anche per lei sono solo 5 i centesimi di distanza dal record stagionale. In gara sui 60 piani c’erano anche Chiara Baldi e Matilde Martinelli, impegnate anche nel salto in lungo: personale per l’allieva lughese che atterra a 4,34.

Asja Cilini nella marcia 3 km (16:05.03) conquista il primo posto tra le Allieve, al primo anno di categoria, arrivando 3^ assoluta, seguita dalla compagna di allenamento Alice Visani.

Castellarano 2^ prova CdS Cross Regionale

Ragazze: 14° Giorgia Paderni

Ragazzi: 9° Nicolò Pironi, 22° Nicolò Cicchetti

Cadetti: 47° Riccardo Salicetti

Allieve: 14* Tessa Cristoferi. 20° Giulia Conti, 21° Serena Plazzi

Junior: 7° Sara Morini