A Busto Arsizio l’Olimpia Teodora lancia la volata finale

Si apre con la trasferta di Busto Arsizio contro la Futura Volley Giovani il tour de force finale che attende l’Olimpia Teodora in chiusura di regular season. La squadra ravennate, dopo il turno di sosta, è infatti attesa da 5 partite in 15 giorni, compresi i due recuperi delle gare rinviate in gennaio a causa dello stop Covid.

La volata finale comincia con una difficile trasferta, contro una squadra ricca di giocatrici importanti e terza in classifica, nonostante le due sconfitte maturate nelle ultime due partite. Nel match di andata al PalaCosta le lombarde si imposero al tie break al termine di una grande battaglia

Fischio d’inizio alle ore 20.30 di sabato 12 febbraio. Arbitri della partita saranno Danilo De Sensi e Giovanni Giorgianni.

Il commento

Coach Simone Bendandi introduce così la gara: “Con i recuperi in programma ci attende una bella cavalcata con tanti impegni ravvicinati che affrontiamo con la voglia di fare più punti possibili e cambiare un pochino la classifica. Siamo concentrati su quello che aspetta in futuro, ma soprattutto siamo focalizzati su Busto che è una formazione certamente ben allestita.

Anche se è passato un po’ di tempo dobbiamo ricordarci che veniamo da due vittorie: una bella sofferta ad Olbia dopo un periodo particolare. Sappiamo che dobbiamo dare il meglio di noi stesse, sia perché è stimolante giocare contro squadre di alta classifica, sia per una crescita personale, perché alla fine si lavora per questo e abbiamo ancora tante cose da scoprire di noi”.

Roster

Allenatore: Simone Bendandi.

Assistente: Federico Chiavegatti.

Palleggiatrici: Spinello (11), Foresi (17).

Centrali: Salvatori (4), Colzi (8), Torcolacci (9).

Attaccanti: Pomili (1), Fricano (5), Fontemaggi (6), Guasti (10), Sestini (12), Bulovic (18).

Liberi: Monaco (7), Rocchi (13).

La classifica

Banca Valsabbina Millenium Brescia 38, CBF Balducci HR Macerata 31*, Futura Volley Giovani Busto Arsizio 29**, Omag MT S.G. in Marignano 26**, Green Warriors Sassuolo 26**, Volley Hermaea Olbia 25**, Sigel Marsala Volley 25, Olimpia Teodora Ravenna 20**, Assitec Volleyball Sant’Elia 12**, Seap Dalli Cardillo Aragona 11*, Tenaglia Altino Volley 0.

*Una partita in meno

**Due partite in meno

Le altre partite della 19a Giornata di Serie A2 Girone A

Assitec Volleyball Sant’Elia – CBF Balducci HR Macerata

Volley Hermaea Olbia – Sigel Marsala Volley (sabato 12 febbraio, ore 15)

Seap Dalli Cardillo Aragona – Green Warriors Sassuolo (domenica 13, ore 15.30)

Omag MT S.G. in Marignano – Tenaglia Altino Volley

Riposa: Banca Valsabbina Millenium Brescia

Live match

Il live score del match è disponibile sul sito della Lega Pallavolo Femminile ( www.legavolleyfemminile.it ) o scaricando l’app “Livescore Lega Volley Femminile”.

Da quest’anno la diretta streaming del match è disponibile gratuitamente sul canale YouTube Volleyball World ( https://www.youtube.com/channel/UCNMg6XDhRZI2QzL4pWOvP_w ) al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=MIVQpr4pi94

Altre informazioni

Notizie, immagini e informazioni sempre aggiornate sulla pagina Facebook “Olimpia Teodora Volley”: https://www.facebook.com/olimpiateodoravolley/ e sul profilo Instagram “olimpia.teodora”: https://www.instagram.com/olimpia.teodora

È possibile consultare calendario, risultati e classifiche sul sito della Lega Volley Femminile: http://www.legavolleyfemminile.it