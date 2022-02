Olimpia Teodora Ravenna strappa la vittoria al tie break a Busto Arsizio dopo essere andata sotto di due set

Splendida rimonta dell’Olimpia Teodora che strappa la vittoria al tie break a Busto Arsizio dopo essere andata sotto di due set in avvio di partita. Messi alle spalle i primi due parziali, dominati dalla squadra di casa, le ravennati, prive fin dall’inizio di Fricano e Sestini, ai box per problemi fisici, hanno dimostrato grande carattere mettendo in campo la grinta giusta per rovesciare la partita, alzando le percentuali in attacco e difendendo fino alla fine su ogni pallone. Due punti fondamentali in chiave classifica, ma anche per il morale delle Leonesse, che espugnano il campo della terza in classifica e conquistano la terza vittoria consecutiva in campionato.

La partita – Al fischio d’inizio Coach Simone Bendandi deve rinunciare a Fricano e sceglie il sestetto con Pomili, Colzi, Torcolacci, Guasti, Spinello, Bulovic e Rocchi libero. Dopo i primi due punti conquistati da Ravenna, nel primo set la Futura scappa subito sul 6-2 con quattro punti di Angelina e l’ace di Sartori. Busto allunga ancora fino all’11-4 e le ospiti non riescono più a ricucire, finendo sotto di dieci punti sul 21-11 e permettendo alle lombarde di chiudere il primo set per 25-14.

L’avvio della seconda frazione non si discosta molto dalla prima: l’Olimpia Teodora parte sotto 3-1, sorpassa sul 4-5, ma incassa un altro brutto parziale, che vale l’allungo delle padrone di casa sull’11-5. La fuga della Futura prosegue fino al 19-9, poi nel finale Ravenna annulla due set point ma deve cedere per 25-16.

La reazione ospite arriva in avvio di terzo parziale, quando le Leonesse, in campo con Foresi e Salvatori al posto di Spinello e Colzi, si portano avanti prima 4-7, poi, dopo il momentaneo 7-7, sul 7-10. L’allungo si concretizza con due muri di Torcolacci e un errore delle padrone di casa per l’8-13, ma Busto rimonta e pareggia nuovamente a quota 14. Un altro muro di Torcolacci vale il 14-16 e due attacchi di Pomili il 15-18, ma ancora una volta le padrone di casa impattano la frazione sul 18-18. Il turno al servizio di Foresi è quello decisivo per le Leonesse ravennati, che con il muro di Bulovic scrivono 18-22 a tabellone e chiudono il set per 20-25 al secondo tentativo.

In apertura di quarto parziale il muro di Salvatori vale lo 0-2, ma fino al 6-6 in campo regna l’equilibrio. L’ace di Foresi lancia l’allungo ospite sul 6-9 e l’Olimpia Teodora scappa con il muro di Guasti per il 10-14. Dopo l’11-16 firmato Torcolacci, la Futura prova a suonare la carica sul 13-16, ma Ravenna piazza il parziale decisivo (0-6) con l’ingresso di Monaco al servizio, con le ospiti che toccano il 13-22 e portano a casa il set per 18-25.

Il tie break parte alla grande per le romagnole, che con il muro di Torcolacci e l’ace di Bulovic si portano avanti 2-5. Busto ribalta però tutto con due attacchi di Bici per il 6-5 e, nonostante il muro del 6-7 firmato Torcolacci, va al cambio campo in vantaggio 8-7. Le padrone di casa provano a scappare con il muro di Casillo per l’11-9, ma le Leonesse ancora una volta reagiscono e, con due muri di Salvatori e uno di Bulovic, sorpassano sull’11-13 e chiudono la partita al primo match point per 12-15.

Il post-partita – “Ci dobbiamo godere questi due punti conquistati combattendo e con una grande rimonta – commenta a caldo Coach Simone Bendandi –. Le ragazze hanno portato in campo quel carattere che stanno dimostrando in allenamento e voglio ringraziare tutte per la disponibilità dimostrata, considerando anche che abbiamo dovuto fare a meno di Fricano. Tutte hanno portato il proprio contributo, sia chi è partito all’inizio, sia chi è subentrato, e anche chi si è fatto trovare pronto a cambiare ruolo in corsa. Andare a vincere la partita dopo aver perso i primi due set con punteggi molto bassi, contro una squadra forte e che aveva bisogno di punti, è davvero sintomo di grande carattere e spirito di sacrificio. Sono davvero soddisfatto perché portare a casa una partita così è un premio per il lavoro che stiamo facendo”.

Futura Volley Giovani Busto Arsizio – Olimpia Teodora Ravenna 2-3 (25-14, 25-16, 20-25, 18-25, 12-15)

Busto Arsizio: Bici 20, Angelina 22, Demichelis 6, Sartori 7, Biganzoli 6, Casillo 7, Garzonio (L); Bassi, Badini, Morandi, Lualdi 1, Sormani. N.e.: Landucci, Milani (L). All.: Matteo Lucchini. Ass.: Mauro Tettamanti. Muri 6, ace 3, battute sbagliate 15, errori ricez. 5, ricez. pos 34%, ricez. perf 6%, errori attacco 11, attacco 28%.

Ravenna: Pomili 17, Colzi 3, Torcolacci 13, Guasti 8, Spinello, Bulovic 21, Rocchi (L); Salvatori 5, Fontemaggi, Monaco 1, Foresi 4. All.: Simone Bendandi. Ass.: Federico Chiavegatti. Muri 14, ace 5, battute sbagliate 17, errori ricez. 3, ricez. pos 50%, ricez. perf 24%, errori attacco 11, attacco 30%.

Prossimo turno – Assitec Volleyball Sant’Elia – Olimpia Teodora Ravenna (recupero 15° giornata), giovedì 17, ore 18.30