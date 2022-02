Tanti appuntamenti per i ragazzi dell’Atletica Lugo nel fine settimana: i risultati

Fine settimana del 12 e 13 febbraio denso di appuntamenti per gli atleti di Atletica Lugo con i campionati regionali assoluti indoor a Parma, le prove multiple a Padova, i campionati invernali di lanci a Modena ed i campionati italiani Master ad Ancona. Il clou del fine settimana sono stati sicuramente i campionati regionali assoluti di Parma: nello sprint sulla distanza dei 50 metri a causa delle ridotte dimensioni dell’impianto 14^ Chiara Baldi con 7″08; nel lungo femminile la migliore è la velocista Stefania Di Cuonzo, 4^con 5,66mt (in gara anche Emma Billi (28^ con 4,40), Chiara Baldi (32^ con 4,29}, Giorgia Cava e Gaia Babini con lo stesso risultato di 4,14.

A Padova erano in programma i campionati regionali di prove multiple: la junior Guia Fattorini, al debutto nel pentathlon, si è classificata 12^ nella classifica generale ma 4^ a livello assoluto in regione (9″75 nei 60 Hs, 1,41mt nel salto in alto, 8,23 mt nel getto del peso, 4,57mt nel salto in lunqo e 2’47″47 neqli 800mt). Ad Ancona era in gara Nadiya Chubak nei 3000 mt dei campionati italiani Master (categoria SF45), che conquista la medaglia d’argento con 11’04”35.

Buoni risultati anche nella seconda prova dei campionati invernali di lanci a Modena: nel lancio del disco allieve vittoria di Sophia Osayande con 33,10mt; Alex Ticmeanu, allievo al debutto nella categoria ottiene un buon 30,77mt nel lancio del disco; poi primato personale e minimo per i campionati italiani sia per Giorgia Strazzari (3^ con 39,47mt} che per la compagna di allenamento Elena Ghini (5^ con 38,42mt), poi Giulia Tampieri (8^ con 28,45mt) tutte nel lancio del martello.