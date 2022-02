Inseguendo i playoff: il 23 febbraio Olimpia Teodora Ravenna in campo contro Aragona

Dopo soli tre giorni dalla sconfitta patita, non senza combattere, contro la capolista Brescia, l’Olimpia Teodora torna in campo al PalaCosta per il recupero della 16° giornata, 5° di ritorno, del Girone A di Serie A2, ospitando la Seap Dalli Cardillo Aragona. Ravenna, che ha vinto 4 delle 5 partite giocate nel 2022, insegue la zona playoff a 2 punti e vuole capitalizzare la gara in più da disputare rispetto all’altra siciliana Marsala, cercando di replicare il risultato dell’andata, quando la squadra guidata da Coach Simone Bendandi si impose per 3-1 in Sicilia. Fischio d’inizio alle ore 19 di mercoledì 23 febbraio. Arbitri della partita saranno Beatrice Cruccolini e Simone Fontini.

Coach Simone Bendandi introduce così la gara: “Mi piace molto avere queste gare così ravvicinate con il gusto di giocarsi qualcosa di importante. Ho parlato con le ragazze e, a parte i complimenti che si sono meritate di ricevere per quello che stanno costruendo, ho detto che la cosa più importante è resettarsi mentalmente perché per la nostra rincorsa è fondamentale continuare a fare punti. Quello che ci interessa è continuare ad avere la capacità e la disponibilità di non farci sporcare il gioco, ma utilizzare come risorsa quello che le ragazze hanno vissuto fino adesso in campo. Non possiamo nasconderci che ora se vuoi andare avanti devi vincere, quindi un po’ di pressione ci può essere. Dobbiamo però trasformarla in qualcosa di positivo, anche sapendo che in questo periodo abbiamo già superato molte le prove. Sappiamo che Aragona verrà anche lei qua per vincere, giustamente, ma siamo a casa nostra e dobbiamo rimanere focalizzate su di noi, continuando a respirare quello che abbiamo vissuto fino adesso e continuare a utilizzarlo come energia”.

Roster

Allenatore: Simone Bendandi.

Assistente: Federico Chiavegatti.

Palleggiatrici: Spinello (11), Foresi (17).

Centrali: Salvatori (4), Colzi (8), Torcolacci (9).

Attaccanti: Pomili (1), Fontemaggi (6), Guasti (10), Sestini (12), Bulovic (18).

Liberi: Monaco (7), Rocchi (13).

La classifica

Banca Valsabbina Millenium Brescia 44, CBF Balducci HR Macerata 37*, Omag MT S.G. in Marignano 35, Futura Volley Giovani Busto Arsizio 33, Green Warriors Sassuolo 32*, Volley Hermaea Olbia 29*, Sigel Marsala Volley 27, Olimpia Teodora Ravenna 25*, Seap Dalli Cardillo Aragona 14, Assitec Volleyball Sant’Elia 12*, Tenaglia Altino Volley 0*.

*Una partita in meno

Le altre partite della 16a Giornata di Serie A2 Girone A

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Sigel Marsala Volley 3-0 (23 gennaio ore 15)

Green Warriors Sassuolo – Omag MT S.G. in Marignano 3-1 (23 gennaio ore 17)

CBF Balducci HR Macerata – Tenaglia Altino Volley 3-0 (23 gennaio ore 17)

Assitec Volleyball Sant’Elia – Volley Hermaea Olbia (23 febbraio ore 20.30)

Riposa: Futura Volley Giovani Busto Arsizio

Biglietteria

La biglietteria del PalaCosta, p.zza Caduti sul Lavoro 13, Ravenna, aprirà alle ore 17.30, mentre i cancelli del palazzetto apriranno alle ore 18. Prezzi dei biglietti:

INTERO -> €12

RIDOTTO (Over 65) -> €8

RIDOTTO (12-18 anni) -> €5

OMAGGIO per gli Under 12

I tagliandi restano anche disponibili in prevendita (con maggiorazione del prezzo di € 1) sul sito ( https://www.vivaticket.com/it/biglietto/olimpia-teodora-seap-dalli-cardillo-aragona/176692 ) e in tutti i punti vendita Vivaticket ( https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv ) fino alle 12 di mercoledì.

Live match

Il live score del match è disponibile sul sito della Lega Pallavolo Femminile ( www.legavolleyfemminile.it ) o scaricando l’app “Livescore Lega Volley Femminile”.

Da quest’anno la diretta streaming del match (commento di Marco Ortolani) è disponibile gratuitamente sul canale YouTube Volleyball World (https://www.youtube.com/channel/UCNMg6XDhRZI2QzL4pWOvP_w ) al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=s4KVL1pyZzY