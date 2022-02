Atleti Lughesi ai campionati regionali di corsa campestre: ottimi risultati

A Ferrara, domenica 20 febbraio , in occasione della terza ed ultima prova regionale di cross, diversi atleti Lughesi si sono messi in gioco portando a casa ottimi risultati.

Nelle gare giovanili buone prestazioni di Pironi Nicolò (10° piazza), Cicchetti Nicolò (38°), Bedeschi Giacomo (59°), Ferretti Luca (78°) ed Astara Nicolò (80°) nella categoria Ragazzi e di Guidizzi Giulia (35°) tra le Ragazze.

Nei Cadetti davvero convincente Salicetti Riccardo (51° posizione) al primo anno in questa categoria, ma brave anche Astara Letizia e Vecchi Agata, rispettivamente 52° e 70°, che pur non essendo specialiste della corsa di resistenza hanno preso parte a tutte e tre le gare del circuito regionale.

Passando alle categorie Master, non si può non parlare di Chubak Nadiya, che vince la gara SF45 -Nadiya aveva vinto anche la prima prova, a Cesena- confermandosi ai vertici delle liste regionali, e Dottori Daniele, primo nella categoria SM60 (a sua volta estremamente consistente: giungeva secondo a Cesena ed a Castellarano).

Avvincente la gara delle Allieve con Sara Rai che arriva terza al traguardo, reduce – peraltro – da un ottavo posto ai campionati italiani al coperto svoltisi appena 24 ore prima, e Giulia Conti (21°) presente a tutte le campestri; dodicesimo è invece Bandini Simone nella categoria Allievi, all’esordio tra gli under 18, che prova a seguire i battistrada e, pur dovendo cedere qualche metro agli avversari nel finale, si assicura una posizione a ridosso della top 10.

Nella prova under 20 femminile merita certamente menzione Sara Morini (8° classificata) che con un terzo e settimo posto nelle precedenti competizioni, dimostra grande solidità; tra i maschi enormi aspettative su Riccardo Ghinassi che si era reso protagonista a Cesena con una cavalcata in solitaria, rifilando 40 secondi ai diretti inseguitori, ma che qui si deve accontentare di un quinto posto:

Diversi problemi per lui lungo il tracciato, a partire da un affaticamento muscolare che gli preclude ogni chance di vittoria ma, come solo atleti molto esperti riescono a fare, non si lascia prendere dallo sconforto e porta a termine la corsa non lontano dal podio.

Si chiude la rassegna con la gara più lunga, quella dei Senior uomini: Abbiamo qui Michele Vanzetto, autore di una prova eccellente, conclusa in undicesima posizione con un’ottima distribuzione di forze.

Segnali incoraggianti, in conclusione, arrivano da questa campestre; molti atleti, sia i giovanissimi che quelli più esperti, stanno gettando le basi per quella che si prospetta una grande stagione outdoor.