Ravenna vince anche la prima trasferta a San Severino Marche

Prima trasferta della stagione per la squadra di Vladimir Cukic e subito i giallorossi devono affrontare un incontro su un campo molto difficile, quello del Blu Gallery, sia per le dimensioni della vasca (25 metri) sia per un avversario con alcune individualità molto pericolose.

Dopo il vantaggio iniziale firmato da Luca Ciccone (sarà mattatore di giornata con 5 reti) in superiorità numerica, i padroni di casa sfruttano al meglio le condizioni di gioco è chiudono il,primo periodo in vantaggio 3-2, con la seconda rete ravennate messa a segno da Catalano, sempre in superiorità numerica.

Nel secondo periodo i giallorossi prendono le misure al campo e agli avversari e, giocando in maniera attenta e disciplinata, mettono a segno un parziale di 5-2 con le doppiette di Ciccone e Catalano e la rete del giovanissimo Dario Merlo, classe 2005, che va a segno con una bella azione in velocità in superiorità numerica.

Mister Cukic ha dichiarato: “Avevamo,preparato la partita e i nostri schemi per giocare in un campo così piccolo, ma i nostri avversari, ad inizio partita, sono stati bravi a far valere la loro maggiore esperienza di gioco in queste condizioni. Anche oggi però i ragazzi hanno saputo reagire molto bene e si sono adattati agli spazi molto stretti del loro campo, sia in attacco dove non era semplice servire palloni giocabili al nostro centro boa Catalano, sia in difesa dove abbiamo alternato la zona ed il pressing anche nella stessa azione di gioco.”

Nel terzo periodo però un paio di passaggi a vuoto dei giallorossi, untiti ad un gol quanto meno da rivedere (tiro da lontanissimo, allo scadere del periodo, che colpisce la traversa e balla sulla linea di porta) riportano l’incontro in parità sul punteggio di 8-8, rimandando tutto al quarto e ultimo periodo.

Ed è proprio nel quarto periodo che i giallorossi tornano in controllo, con una difesa molto attenta mentre in attacco vanno a segno ancora Ciccone e Catalano e, con la prima rete della stagione, anche capitan Allegri e la partita si chiude con la vittoria dei bizantini per 11-9.

Ancora Cukic: “Era molto importante dare continuità alla vittoria casalinga di sabato scorso, anche se la trasferta era difficile e siamo molto soddisfatti di esserci riusciti. I ragazzi sono stati bravi a mantenere calma e lucidità soprattutto a fine partita, anche se dobbiamo lavorare su qualche distrazione difensiva di troppo, che ci può costare cara in campi piccoli e difficili come quello di oggi.”

Sabato prossimo, 5 marzo, i giallorossi tornano fra le mura amiche della Gambi per ospitare la US Persicetana guidata dall’ex William Salomoni con fischio di inizio alle ore 18.00.

Sconfitta invece per la formazione under 16, sempre guidata da Cukic, in trasferta sul campo dei pari età della De Akker Bologna, che ha avuto la meglio con il punteggio di 13-7.

TABELLINO

Blu Gallery San Severino – Ravenna Pallanuoto 9-11 (3-2, 2-5, 3-1, 1-3)

Blu Gallery San Severino: Caporalutti, Fabbracci, Calamante (1), Vissani N, Pontoni (1), Valeri (5), Poloni, Dignani, Pallucchini, Vissani A, Montecchia, Svampa (2), Aringoli.

Ravenna Pallanuoto: Guernaccini, Giulianini, Mazzotti, Merlo (1), Catalano (4), Baroncelli, Allegri (1), Valentini, Ciccone (5), Miglio, Tirelli, Aldini, Agatensi. All. Cukic.

Arbitro: G. Consorti.