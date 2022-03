Ottimo risultato per Marta Morara di Atletica Lugo ai campionati italiani assoluti indoor, che ottiene un quinto posto con la misura di 1.82, migliore misura stagionale per lei e stessa misura della terza classificata. In gara nell’eptathlon maschile con i colori dell’atletica Imola Alberto Brini conclude con un ottimo nono posto.

Questi i suoi risultati: 7.43 nei 60m, 6.77 nel salto in lungo, 10.97 nel getto del peso, 1.80m nel salto in alto, 8.83 nei 60 ostacoli, 3.70 nel salto con l’asta, 2:50.63 nei 1000m per un punteggio complessivo di 4745, molto vicino al primato personale. Valentina Bianchi in gara nei 60m ostacoli conclude in 23° posizione