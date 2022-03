A un mese dal campionato, sta prendendo forma il baseball Hort@ Godo per la massima serie 2022

La stagione invernale appena trascorsa, è stata, come per tutti, molto difficile per il baseball Hort@ Godo a causa della pandemia. “La gestione della preparazione invernale è stata appunto complicata dalle infezioni e dalle necessità di svolgere le visite per il “return to play” previste dalle norme CONI e FIBS. – dichiara il Direttore Sportivo Attilio Casadio – Da fine gennaio la squadra si sta allenando a ranghi più o meno completi e la preparazione, a circa un mese dal campionato, è giunta al punto che ci permetterà, da domenica prossima, di iniziare l’attività tecnica in campo. Da segnalare che in questo inverno c’è stato il ritorno prezioso nello staff tecnico di Daniele Fuzzi. Confermato il resto dello staff tecnico a partire dal manager Stefano Naldoni, il pitching coach Gianluca Poli e dai coach Luis Hernandez, Luca Servidei, Daniel Orselli oltre al già citato Daniele Fuzzi. Confermato inoltre anche il fisioterapista Aldo Valerioti coadiuvato da Davide Montanari.”

Per il campionato 2022 sono stati confermati tutti i componenti della squadra dello scorso anno, a parte Erik Gelli, Paolo Brezzo, Shakir Albert, Jose Rodriguez e Francesco Fuzzi (ceduto in prestito alla Fortitudo Bologna). Dall’accordo con il Ravenna Baseball, e dalle squadre Bizantina, organizzate in sinergia fra Godo e Ravenna, sono stati individuati 5 atleti che, secondo gli accordi fra le società e in base alle esigenze della serie B di Ravenna e serie A di Godo, verranno inseriti in entrambe le rose e verranno impiegati in base alle esigenze contingenti. Si tratta di Antonio Casadio, Christian Laghi, Filippo Laghi, Manuel Orselli e Simone Piolanti.

“Abbiamo inoltre raggiunto l’accordo con Castenaso per il prestito del lanciatore mancino classe 1994 Cannellini Davide, che vanta numerose presenze nella massima serie e ha già giocato a Godo con l’under 21 nel 2014. – continua il Direttore Sportivo Attilio Casadio – Abbiamo raggiunto l’accordo con Giuseppe Gabriel Grado, lanciatore mancino classe 2003, dal Venezuela con passaporto italiano, alla sua prima esperienza nel campionato italiano. Nel sopperire alla mancanza di Albert nel box di battuta, la società ha raggiunto un accordo con Luis Vallejo, classe 2000, venezuelano con passaporto spagnolo, di ruolo esterno e utility che ha militato nelle ultime due stagioni nel massimo campionato spagnolo. Sono in fasi avanzate anche le trattative per l’arrivo di un lanciatore straniero, che andrà a completare la rosa della squadra.”

Quali sono dunque gli obbiettivi stagionali della società? “Ci siamo posti due obbiettivi per questa stagione: l’inserimento e la crescita di nuovi talenti provenienti dal vivaio Bizantina, e la disputa della seconda fase fra le migliori 8 squadre del campionato. Riteniamo che il lavoro fin qui svolto abbia messo lo staff tecnico nelle condizioni di raggiungere entrambi gli obbiettivi” conclude Casadio.