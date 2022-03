Su iniziativa di “Te’ Bota – Running Team”, domenica 13 marzo, a Casola Valsenio, nel Parco Pertini si terrà l’edizione 2022 dell’UltraTrail Casola Valsenio.

Il Trail si svilupperà lungo tre percorsi: UltraTrail competitivo, km 42; Trail competitivo, km 21; Ludico Motorio, km 10. Ritrovo e il ritiro dei pettorali al Parco Pertini, in Via XXV Aprile a Casola Valsenio, dalle 6.30 per l’UltraTrail, dalle 8.30 per il Trail e il Ludico Motorio.

La partenza dell’UltraTrail è prevista per le ore 8, con un tempo limite di 11 ore con cancello al km 32 di 8 ore; la partenza di Trail e Ludico Motorio alle ore 9.30 con un tempo limite di 5 ore.