Gessica Ghini dell’Edera Boxing Gym Ravenna porta a casa la vittoria al Campionato Interregionale Femminile

Sabato 5 marzo, si è tenuta la prima tappa del Campionato Interregionale di boxe femminile a squadre “Trofeo delle Alpi” a Firenze, che vede come partecipi pugili provenienti da Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Piemonte ,Lombardia e Friuli Venezia Giulia.

A farne parte anche Ghini Gessica -categoria elite peso 57 kg- della società Edera Boxing Gym Ravenna, che ha portato in alto il nome della sua società avendo la meglio contro la fortissima Previato Ester, vincitrice del Trofeo delle Alpi dell’anno 2021.

La bravura di Gessica Ghini, oltre nell’aver vinto contro l’espertissima Previato Ester, è di aver mantenuto la calma per tutte e 3 le riprese anche se aveva davanti a lei un’ avversaria fortissima ha dimostrato di aver in mano la situazione gestendo il match con una scioltezza unica andando a segno con i suoi colpi e mandando a vuoto l’ avversaria, un combattimento a senso unico. Questa è stata una vittoria meritatissima, frutto di sacrificio e forza di volontà. Gessica ha combattuto anche i due weekend passati senza mai fermarsi e non ha intenzione di farlo infatti salirà di nuovo sul ring il 2 aprile a Viadana. Le auguriamo un grande in bocca al lupo per la continuazione del torneo e per tutti i combattimenti che verranno, e che sia solo l’inizio di tante grandi soddiafazioni.

L’Edera Boxing Gym Ravenna guidata dal maestro e titolare della palestra Dinaro Gesualdo sta facendo un ottimo lavoro, negli ultimi 2 anni è stata al centro dell’ attenzione raggiungendo traguardi importanti, portando in alto il nome della nostra città e della nostra regione, come la settimana scorsa che ha realizzato 2 ori al campionato regionale.