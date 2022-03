Baseball Godo ingaggia il lanciatore destro cubano Eddy Abel Garcia Del Toro

Il Baseball Godo comunica di aver raggiunto l’accordo con il lanciatore destro Eddy Abel Garcia Del Toro, di nazionalità Cubana, classe 1992. Eddy ha giocato a Cuba con la squadra della capitale Los Industriales de La Habana e con esperienze in Italia con Cagliari e Paternò.

Lo scorso anno a Paternò ha vinto 4 partite perdendone 0 e salvandone 5, su 15 gare in cui è stato impiegato. In 52,2 inning lanciati ha ottenuto 91K e 13BB con una media PGL di appena 1,20.

Eddy era già stato confermato anche per questa stagione dai Red Sox di Paternò e si trova già in Italia, ma a causa della rinuncia di questi giorni della formazione siciliana al campionato, della quale ci rammarichiamo, ha raggiunto un accordo con Hort@ Godo per non perdere la stagione.

Baseball Godo dà il benvenuto ad Eddy che già dal prossimo 16 marzo sarà a disposizione del manager Stefano Naldoni.