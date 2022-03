Festival del Rugby a Bologna: Lugo Rugby 15 presente

Lugo Rugby 15 ha partecipato domenica 13 marzo a Bologna con i suoi under 13 al Festival del Rugby organizzato dalla FIR, comitato regionale dell’Emilia Romagna. Presso il centro sportivo Barca, si sono ritrovate tante società della categoria under 13 che hanno disputato quattro partite ciascuna della durata di dieci minuti. Il Lugo Rugby ha giocato insieme ai ragazzi del Ferrara Rugby. La sintonia che si è creata tra i giocatori è stata immediata: anche non conoscendosi hanno trovato il modo giusto per fare squadra, divertirsi, incitarsi e gioire nel pieno spirito del rugby. Oltre ad unire i ragazzi, il rugby unisce anche i genitori che si ritrovano ad essere spettatori di una competizione sana che insegna ad essere forti e leali allo stesso tempo.