Pallamano Romagna: rincari delle utenze al palazzetto di S. Agata, incontro tra l’Asd e l’Amministrazione

“Nella mattinata di oggi – scrive Il Presidente della ASD Pallamano Romagna Vito Sami – si è svolto un incontro tra i nostri incaricati e l’Amministrazione del Comune di S. Agata sul Santerno. L’Amministrazione ha fatto, giustamente, presente di non essere stata preavvisata della decisione di chiudere il riscaldamento, intervenuta nella giornata del 01 marzo 2022 decisione, che ricordiamo, era volta unicamente a non esporre ulteriormente la ns. Associazione verso i fornitori di energia. Ci siamo scusati ed abbiamo rassicurato l’Amministrazione che in futuro, ci sarà migliore scambio di informazioni. Per inciso il riscaldamento è stato poi ripristinato in data in data 6 marzo 2022. Con l’Amministrazione abbiamo raggiunto un accordo di massima sul sostegno che saranno in grado di assicurarci, accordo che ci soddisfa pienamente”.

“Detto sostegno terrà conto e sarà depurato, ovviamente, di un fisiologico aumento che in ogni caso avremmo sostenuto per le utenze, nonché delle risorse che saranno messe a disposizione direttamente dallo Stato per lo stesso fine. In una riunione tecnica apposita, saranno analiticamente riscontrati gli aumenti delle utenze sulle fatture in quanto entrambe le parti hanno concordato la massima trasparenza e l’intenzione di non gravare di un centesimo oltre il dovuto sul bilancio Comunale mentre, al momento, sono state mantenute inalterate le tariffe per le Società utilizzatrici dell’impianto, per espressa volontà della Giunta” avanza Sami.

Il Direttivo della Pallamano Romagna intende ringraziare “l’intera Giunta Comunale di S. Agata sul Santerno, ed in particolare il Sindaco Enea Emiliani, per la sensibilità dimostrata e la celerità con cui, concretamente, è stato possibile la disamina del problema sorto e l’individuazione delle risorse necessarie a garantire l’equilibrio della gestione dell’impianto”.