Successo per la Coppa Senio, che si conferma una delle grandi classiche di stagione in Emilia Romagna

In archivio anche la Coppa Senio, che domenica ha visto, sulle strade di Cassanigo S. Severo, a Cotignola, la sua edizione 69. La gara, riservata alla categoria Juniores, è una delle manifestazioni storiche in regione, ed anche domenica ha visto la partecipazione di 107 atleti al via.

Partenza alle 14.15, arrivo poco dopo le 16.30. Dopo 92 km precisi, come sempre su circuito, il più veloce di tutti è stato Michele Buda, dell’Italia Nuova Borgo Panigale; ha chiuso in 2 16′ 8”, alla media oraria di 40,548. Dietro di lui, Andrea Dallago (Campana Imballaggi Geo&Tex Tre) e Matteo Fiorini (S.C. Pedale Chiaravellese A.P.D.).

Anche in questa edizione, l’organizzazione ha nuovamente confermato tutte le qualità che l’hanno portata ad essere una delle grandi classiche di stagione in Emilia Romagna, impreziosendo la quarta del calendario regionale.