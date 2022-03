Terza trasferta consecutiva per i Raggisolaris Faenza: il 27 marzo c’è Montegranaro

Parola d’ordine: “Guai a fidarsi della classifica”. I Raggisolaris faranno visita domenica alle 18 alla Sutor Montegranaro, ultima in classifica con due vittorie all’attivo. Un ruolino di marcia che non rende merito al club marchigiano, alle prese con infortuni che non le hanno permesso di ottenere il massimo dal suo roster. La squadra di coach Garelli dovrà quindi mantenere alta la concentrazione per conquistare la terza vittoria consecutiva in trasferta.

L’AVVERSARIO

Alla ricerca dei play out. La Sutor Montegranaro occupa l’ultimo posto della classifica con soltanto 4 punti conquistati in 23 giornate, con l’ultima vittoria che risale al 30 gennaio contro Civitanova Marche. Una partita dal sapore di beffa, perché il successo è arrivato con uno scarto di 24 punti che non ha cancellato il -25 dell’andata, costringendo così i sutorini a dover scavalcare nelle restanti sette gare i cugini marchigiani e Giulianova (entrambe con 6 punti) per evitare la retrocessione diretta in C Gold.

La stagione di Montegranaro è stata segnata anche dalla sfortuna e dai tanti infortuni che hanno sempre colpito il roster come sta accadendo anche in questo periodo. Alessandro Alberti e Giorgio Galipò sono infatti fermi ai box rispettivamente per una distorsione alla caviglia e per un problema ad un ginocchio e con tutta probabilità mancheranno anche contro i Raggisolaris.

Coach Damiano Cagnazzo, subentrato a dicembre a Massimiliano Baldiraghi, deve così affidarsi ai suoi senatori e ai tanti giovani chiamati a dare minuti preziosi e non è un caso che la società sia intervenuta due volte sul mercato per rinforzarsi.

Da Crema (serie B) è arrivato il play classe 2001 Fabio Montanari, terzo miglior realizzatore dei marchigiani con 11 punti di media, mentre da Cento (A2) è giunto Marco Antonio Re, play\guardia del 2000. Ha invece lasciato il club l’ala Marco Murabito, accasatosi a Pozzuoli (serie B, girone D).

Il giocatore di punta della Sutor è Dario Masciarelli, guardia\ala che viaggia a 13.8 punti a gara, miglior marcatore dei suoi insieme al centro Riccardo Crespi, che ne segna 12. Un ottimo tiratore, soprattutto dalla lunga distanza, è la guardia Kirill Korsunov (classe 2000) mentre sotto canestro ci pensa il sammarinese Matteo Botteghi a farsi valere. Completano la batteria dei senior l’ala Alessio Mariani, il più ‘anziano’ del gruppo nonostante sia nato nel 1989. Nelle ultime giornate sta avendo un buon minutaggio il play classe 2001 Leonardo Verdecchia, che sta sopperendo all’assenza di Galipò.

Sutor e Raggisolaris si sono affrontate soltanto nella stagione 2019/20 (1-1 il bilancio di quella annata), ma la storica società marchigiana ha incrociato molte volte la Banca Popolare di Faenza in B1 e B2 ad inizio Anni Novanta, tanto che tra le due tifoserie è nato un gemellaggio continuato fino ai giorni nostri e che si celebrerà anche domenica.

I PRECEDENTI STAGIONALI

Un ottimo terzo quarto permette ai Raggisolaris di chiudere in anticipo la partita contro la Sutor Montegranaro, terminata 80-59. Aromando con 17 punti è stato il miglior realizzatore dei faentini, mentre Masciarelli con 14 è stato il migliore dei marchigiani.

IL PREPARTITA

“Montegranaro è una squadra che soprattutto nel girone di ritorno ha giocato tante partite molto combattute che si sono chiuse soltanto all’ultimo possesso– afferma Iacopo Monteventi, Secondo Assistente dei Raggisolaris -. Un chiaro segnale di quanto questo gruppo lotti fino alla fine e non molli mai e per questo motivo non dovremo mai abbassare la guardia.

Per noi sarà una partita fondamentale, perché dovremo dare continuità ai buoni risultati ottenuti nelle ultime settimane e per farlo dovremo partire dalla difesa, perché sarà necessario limitare le iniziative degli esterni di Montegranaro in campo aperto. Pericoloso è soprattutto Masciarelli, ala mancina brava nell’1vs1 e nel subire falli, dato che la sua media è di 7 a partita. Anche il pivot Crespi dovrà essere marcato con attenzione, tenendolo lontano dall’area pitturata.

Inoltre in attacco la Sutor è brava a giocare il pick and roll e quindi in difesa dovremo essere attenti e svegli a comunicare ed essere altrettanto bravi nel tagliafuori per evitare che possano crearsi secondi tiri. Per vincere questa partita sarà fondamentale che ogni giocatore dia il proprio contributo come accaduto nelle ultime due trasferte”.