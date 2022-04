Maratona del Lamone: modifiche alla viabilità nel centro storico di Bagnacavallo

La 44^ Maratona del Lamone, in programma domenica 3 aprile con partenza alle 9 da Russi, si svolgerà lungo un percorso che coinvolgerà anche il territorio comunale bagnacavallese e in particolare le frazioni di Traversara e Boncellino e il centro storico di Bagnacavallo.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione podistica in sicurezza, a partire dalle 8.30 alcune vie del centro storico saranno interessate da divieto di transito e divieto di sosta. Il passaggio dei primi atleti è previsto tra le 9.30 e le 10 e il percorso toccherà alcuni dei principali punti di interesse della città: piazza della Libertà, convento di San Francesco e Piazza Nuova.

Le misure saranno in vigore dalle 8.30 alle 13 secondo quanto stabilito dall’ordinanza n. 115 della Polizia Locale.

Il divieto di sosta sarà istituito in alcuni tratti delle vie Matteotti, Mazzini, De Amicis, Cadorna, Ramenghi, Battisti, Verdi, in piazza della Libertà, Largo Kennedy e in piazza Carducci. Il divieto di transito interesserà invece le vie Matteotti, Ercolani, Baracca, Oberdan, De Amicis, Ramenghi, Battisti, Verdi, Mazzini, Cadorna e piazza Carducci.