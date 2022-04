Russi. Maratona del Lamone, vince il ruandese Simukeka Jean Baptiste stabilendo il record

In Piazza Farini a Russi alle 9 è partita la 44esima edizione della maratona del Lamone, il cui percorso interno si snoda al centro città e poi, dal sottopasso, prosegue verso Godo, San Michele, Piangipane, Santerno, Traversara, Bagnacavallo, Boncellino, Ponte Madrara per poi tornare verso Piazza Farini. A vincere la 44esima edizione (ritorno della corsa dopo due anni di assenza causa Covid-19) il ruandese Simukeka Jean Baptiste (autore del record del tracciato in 2h15’08”), seguito dagli italiani Enrico Bartolotti e Stefano Farina.

In campo femminile successo di Federica Moroni dinanzi a Stefania Simonelli e Chantal Marzocchi.

Italiani molto competitivi nell’edizione 2022

La Maratona del Lamone 2022, gara nazionale Fidal, è tornata ad accogliere i campioni ma soprattutto gli amatori, considerando che da sempre la prova ravennate ha avuto un occhio di riguardo per il movimento master, divenendone uno dei cardini dell’attività.

La prima importante novità della gara 2022 riguarda il percorso, che è stato ridisegnato per l’occasione, rendendolo più snello, accattivante e veloce. La seconda novità è stata la sostituzione del classico 5000 con “la 10mila del Lamone”, nuova competizione sui 10 km che si disputerà su un tracciato che idealmente congiunge due delle principali attrattive del luogo: Palazzo San Giacomo e il fiume Lamone. Sempre sui 10 km si terrà anche la passeggiata ludico-motoria, ma il programma non si esaurisce qui, perché nel pomeriggio del sabato si terranno le gare per bambini, inserite nel quadro del 29° Gran Premio Promesse di Romagna 2022.

Al circuito quest’anno sono stati apportati due ritocchi: il primo dopo i 10 km con il tragitto spostatosi su un viale più snello e veloce; il secondo a Bagnacavallo affrontando un tratto di pista ciclabile prima del centro storico.

Ricordiamo infine che la gara fa parte del Trittico di Romagna con le successive 50 Km di Castelbolognese del 25 aprile e la 100 Km del Passatore del 21 maggio.

Foto di Gianni Zampaglione