Stefano Farina dell’A.S. 100 km del Passatore conquista il 3° posto alla Maratona del Lamone

Domenica 3 aprile 2022 s’è svolta la 44esima Maratona del Lamone (facente parte del Trittico di Romagna assieme alla 50 km di Castel Bolognese e alla Cento) registrando il successo del ruandese Simukeka Jean Baptist (G.S. Orecchiella Garfagnana) in 2h15’08’’, autore del record della Maratona del Lamone anche virtù del tracciato rivisto. A completare il podio gli italiani Enrico Bartolotti del team Liferunner e Stefano Farina dell’A.S. 100 km del Passatore.

Un ottimo risultato per l’atleta del Passatore giunto al traguardo in 2h37’34’’. Farina ha infatti riconquistato il ‘titolo’ di atleta più veloce in maratona dell’A.S. 100 km del Passatore. Il precedente record apparteneva a Gabriele Turroni che, a Reggio Emilia, nel 2021, aveva fatto registrare il tempo di 2h37’38’’ battendo proprio un crono di Stefano Farina siglato precedentemente nel 2019.

Nel congratularsi pubblicamente con il proprio atleta, l’Asd 100 km del Passatore ricorda che la 48esima edizione della 100 km del Passatore si svolgerà il 21-22 maggio 2022 con percorso tradizionale. I partecipanti alla gara sono 2700.