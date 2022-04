Godo Baseball torna da Parma con due vittorie

In un weekend sferzato dal vento e da una pioggia pesante il baseball Godo torna da Parma con due vittorie. Vittorie non prive di sbavature, ahimè, ma anche ricche di ottime prestazioni individuali. Primi fra tutti i due lanciatori partenti (sono stati 21 i loro strike out totali) che davvero poco o niente hanno concesso alle mazze dei ducali. Bullpen altalenante, ma comunque in grado di mantenere fino alla fine il netto vantaggio guadagnato dal galvanizzato – almeno nei primi inning – attacco dell’Hort@.

Numerosi turni di qualità nel box, uniti ad un insolito numero di battute extra base hanno fatto la differenza. Troppi gli uomini rimasti in base (più di venti, tra tutti e due gli incontri). Onore al merito dell’attacco, comunque, il quale, nonostante il netto calo nella seconda fase di gara due, sta mostrando incoraggianti miglioramenti.

Difesa ancora imperfetta, ma in via di guarigione. L’impeccabile funzionamento del reparto farà la differenza nelle partite con le grandi del girone, contro le quali i godesi dovranno dare il 100% senza le incertezze evidenziate nei primi due fine settimana.